В РФ объявили в розыск создателей мультфильмов „Масяня“ и „Mr. Freeman“

Ранее Куваева внесли в список иноагентов, а в октябре следственный комитет завел против него дело о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства.

По версии телеграм-канала „Mash на Мойке“, причиной для начала уголовного дела стала 169-я серия „Масяни“, где главная героиня призывала российских солдат, участвующих в боевых действиях на территории Украины, сдаваться в плен.

В розыск также объявлен создатель веб-сериала „Mr. Freeman“ Павел Мунтян*. В отношении него возбудили дело по статье о фейках против российской армии.

По данным Baza, поводом для возбуждения дела стал пост про Бучу, опубликованный в телеграм-канале Мунтяна в апреле 2022 года. В этой публикации мультипликатор утверждал, что российские военные расстреляли 280 местных жителей.