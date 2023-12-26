Актера из „Слова пацана“ арестовали по обвинению в убийстве

„Базанов действовал в составе группы, руководствуясь корыстными мотивами, в целях совершения разбойных нападений на граждан и их убийства на территории Москвы. Ему предъявлено обвинение по п. „ж“, „з“ ч. 2 ст. 105 УК“, — сообщает пресс-служба московских судов. Актер пробудет под стражей до 20 февраля

По информации издания, Базанову и еще одному мужчине предъявлено обвинение в убийстве предпринимателя Александра Дзабиева, которое было совершено в 2011 году. Как тогда писали СМИ, на бизнесмена напали четверо неизвестных и отобрали у него сумку с 900 тыс. долларов. Мужчина пытался сопротивляться, но ему выстрелили в голову из пистолета, он скончался в больнице.

Сам Базанов вину в преступлении не признал.

В „Слове пацана“ Базанов сыграл роль Демида, молчаливого и мускулистого участника банды „универсамовских“. В кадре он обычно появляется вместе с лидером группировки Кащеем, а во второй серии избивает Вову Адидаса (Иван Янковский) в боксерском поединке.