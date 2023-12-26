Актер и каскадер Иншаков требует миллиард с Ивлеевой

Игравший в „Бригаде“ актер, каскадер и продюсер Александр Иншаков решил напомнить о себе и заявил, что подает иск на блогера Анастасия Ивлееву на 1 млрд рублей (1 млн евро). Такое решение он принял после „голой“ вечеринки блогера, назвав ее безобразием.