26.12.2023, 16:00
Актер и каскадер Иншаков требует миллиард с Ивлеевой(13)
ФОТО: Youtube
Игравший в „Бригаде“ актер, каскадер и продюсер Александр Иншаков решил напомнить о себе и заявил, что подает иск на блогера Анастасия Ивлееву на 1 млрд рублей (1 млн евро). Такое решение он принял после „голой“ вечеринки блогера, назвав ее безобразием.
„Как долго можно наблюдать все это безобразие? Терпение заканчивается. Надо людей ставить на место, хватит смотреть на их безобразные лица“, — сказал актёр в беседе с телеканалом „360“.
Иншаков подчеркнул, что наказать Ивлееву и других участников вечеринки важно именно материально, чтобы все средства отправить военнослужащим, инвалидам, семьям военных, детям и раненым.
Сейчас работа по иску к Ивлеевой уже началась, отвечает за нее целая группа профессиональных адвокатов, сообщил Иншаков.