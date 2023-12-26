Уголовное дело против Галкина и Пугачевой решили пока не возбуждать

Информация о подозрениях в распространении фейков против российской армии была передана в столичное ГУ МВД. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Их представитель рассказал, что после проверки материалов, поступивших из ГУ МВД по Москве о размещении заведомо ложной информации Аллой Пугачевой в сети, не было обнаружено оснований для возбуждения уголовного дела. „Материалы были возвращены“, — отметили в ведомстве.

Не уточняется, какие именно посты Пугачевой подлежали проверке.

Также сообщается, что Следственный комитет провел проверку в отношении Максима Галкина по части 1 статьи 207.3 УК РФ „после публикации видеозаписи с заведомо ложной информацией об обстреле жилого дома в Одессе“. Также были изучены его негативные высказывания о российском правительстве и ВС России.

„По этим фактам не было достаточных оснований для возбуждения уголовного дела, и материалы были возвращены в ГУ МВД по городу Москве“, — добавил представитель правоохранительных органов.