Шура перенес микроинсульт

По данным издания, у Шуры случился микроинсульт полгода назад. Артисту стало плохо во время отдыха в Крыму. Как отметило близкое окружение исполнителя, за несколько дней до приступа Шура чувствовал себя плохо, стал хуже видеть и с трудом разговаривал. Позже певца доставили в реанимацию в Крыму, а через несколько дней перевезли в столичную больницу.