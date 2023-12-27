ВИДЕО | Дом певицы Бейонсе сгорел на Рождество

Причина пожара до сих пор не установлена. Известно лишь то, что в этот момент там была семья, которая живет в нем сейчас. В одних пижамах им пришлось спасаться и бежать на улицу. По данным телеканала KTRK, двухэтажный дом начал гореть в два часа ночи. Наибольший ущерб имуществу пришелся на второй этаж, который пылал до прибытия пожарных.

Интересно, что семья звезды переехала несколько десятилетий назад. С тех пор у недвижимости было немало владельцев. Нынешние жители-пара с двумя маленькими детьми.

Кстати, хоть в доме Бейонсе жила только первые пять лет своей жизни, к нему постоянно водили экскурсии. Кейт Розен-руководитель Хьюстонских исторических туров, отметила, что это место было очень популярным среди ее сторонников. Именно здесь чаще всего просили останавливаться во время туристических экскурсий.

„Люди, которые ездят в эти туры, - поклонники Бейонсе. Посещение того дома, где она родилась, похоже на поездку в Вифлеем — место рождения их лидера. Почти 100% людей выходят, чтобы сфотографироваться и сделать здесь селфи“, — отметила она.

Сама же Бейонсе никак публично не отреагировала на произошедшее. К слову, сейчас исполнительница вместе с мужем и детьми живет в самом дорогом поместье в Калифорнии с видом на океан.