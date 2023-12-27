Тоомас Хендрик Ильвес впервые прокомментировал развод: это было непростое решение

Ильвес, который отпраздновал свое 70-летие, не говорил о разводе во время большого интервью, но перед публикацией статьи президента Ильвеса попросили прокомментировать и эту неожиданную новость о разрыве его брака с Иевой Ильвес. „Это было непростое решение, у нас были прекрасные годы совместной жизни и чудесный сын, у которого всегда будут мать и отец“, - коротко сказал Ильвес в интервью Eesti Ekspress.

Хотя в этом интервью Ильвес не стал много говорить о своей личной жизни, он также упомянул о своих предыдущих романах, когда рассказывал о скандале с мужем Кайи Каллас. „Я сам проходил через подобные ситуации - ты не можешь контролировать своего супруга. Может быть, они делают глупость, может быть, знакомый или деловой партнер делает глупость, и тогда может выйти плохая история“, - сказал Ильвес, который был женат три раза.

Иева подтвердила Õhtuleht, что Тоомас хотел развестись. „Да, Тоомас хотел развестись, но я надеялась, что мы сможем сохранить наши отношения. К сожалению, это не удалось, потому что я была в отъезде (Иева Ильвес сейчас работает в Украине - прим. ред.), и вскрылись факты, которые разрушили наш брак“, - сказала Иева Õhtuleht на прошлой неделе.