Звезда оскароносного фильма „Паразиты“ найден мертвым

По данным издания, тело 48-летнего актёра нашли в машине в одном из парков в центре Сеула. Предположительно, Ли Сон Гюн покончил с собой. Как пишет „Ренхап“, перед исчезновением актер оставил дома записку, похожую на предсмертную.

Осенью 2023 года полиция Южной Кореи начала расследование в отношении Ли Сон Гюна. Его заподозрили в употреблении наркотиков. Сам актёр утверждал, что наркотики ему могли подбросить в целях шантажа. За последние месяцы его несколько раз допрашивала полиция. Кроме того, он прошел два теста на наркотики, оба показали отрицательный результат.

Ли Сон Гюн сыграл роль мистера Пака в фильме „Паразиты“ режиссера Пон Чжун Хо, получившем в 2020 году четыре статуэтки „Оскар“. В 2021 году актер снялся в главной роли в сериале „Доктор Брейн“, за что был номинирован на премию „Эмми“.