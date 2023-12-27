Топ-5 лучших новогодних фильмов, которые вы обязаны посмотреть

УНИАН рассказывает, какие рождественские фильмы стоит посмотреть в этот раз.

Новогодние фильмы - 5 лучших лент

Готовы поспорить, что праздничный стол вы подготовите еще задолго до боя курантов, а это значит, что еще, как минимум, несколько часов вам придется маяться и думать, чем занять свободное время. На помощь придут фильмы, которые подарят вам хорошее настроение.

„Эльф“

Если вы хотите посмотреть рождественские фильмы для всей семьи, то рекомендуем начать именно с „Эльфа“. Это история о мальчике из детдома, который случайно залез в мешок Санта-Клауса, а тот его не заметил и забрал на Северный полюс. Там маленький Бадди знакомится с эльфом, который и становится для него самым близким. Однако, в момент взросления Бадди решает найти своего настоящего отца. Вот только отцу все равно на сына, поэтому Бадди сближается только с младшим братом, мачехой и красивой девушкой. Вместе они решают дарить детям чудо.

„Полярный экспресс“

„Полярный экспресс“ - еще один вариант в списке „Лучшие фильмы“. Этот добрый фильм расскажет о мальчике Стивене, который не верит в Санта-Клауса. Он очень увлекается энциклопедиями, и в одной из них прочитал, что погода на Северном полюсе не годится для того, чтобы создавать подарки для всех детей на планете. Но однажды возле его дома останавливается „Полярный экспресс“, который унесет Стивена навстречу приключениям. Поверит ли он в Санта-Клауса - смотрите.

„Рождественские приключения Бетховена“

Вам не придется долго искать фильмы на вечер, потому что вы сто процентов захотите пересмотреть „Рождественские приключения Бетховена“. В центре сюжета самый умный пес Бетховен, который спасает эльфа Генри после досадной ошибки. Последний случайно сел в сани Санта-Клауса и улетел на Большую Землю. К тому же он потерял мешок с подарками. Он совсем не понимает, что делать. Но судьба дает ему шанс все исправить, посылая ему Бетховена.

„Отпуск по обмену“