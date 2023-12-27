ВИДЕО | Второй шанс или тюрьма: судьба Ивлеевой в тумане. Уже постучалась налоговая

Вчера стало известно, что от сотрудничества с Ивлеевой отказались банк „Тинькофф“ и оператор мобильной связи МТС.

По данным телеграм-канала baza, Ивлеева больше не будет участвовать в рекламных проектах банка „Тинькофф“, руководство которого посчитало, что дальнейшее сотрудничество с Ивлеевой может представлять риск для компании.

МТС, в свою очередь, убрал Ивлееву из списка амбассадоров на странице акции, приуроченной к 30-летию компании. Ранее победитель конкурса мог встретиться с одним из двух амбассадоров, однако сейчас можно выиграть только встречу с актёром Дмитрием Нагиевым.

Источник РБК, знакомый с ситуацией вокруг рекламной акции МТС, подтвердил, что Ивлееву исключили из кампании. По его словам, руководство МТС рассматривает вариант исключить телеведущую и из всех своих рекламных продуктов. Источник Forbes также сообщил, что МТС рассматривает возможность исключить Ивлееву из своих рекламных амбассадоров.

Представитель „Тинькофф“ сообщил РБК, что Настя Ивлеева никогда не была амбассадором банка, но не стал уточнять, будет ли компания сотрудничать с ней в будущем. В МТС не комментировали сообщения о том, что Ивлеева перестала быть амбассадором конкурса компании.

Но этим страдания блогерши не ограничились. По сообщению российских СМИ, ей грозит до пяти лет лишения свободы за неуплату налогов в особо крупном размере.

Сама Ивлеева тоже публично покаялась и попросила дать ей второй шанс. „Приношу глубочайшие извинения артистам. Мне больно осознавать, что все попали под общую гребенку, и происходят отмены, происходит расторжение… Чувствовать себя человеком, который в единственном экземпляре несет за это ответственность, очень сложно. И я меньше всего хочу сделать какие-то фальшивые движения со своей стороны, чтобы выглядеть в глазах общественности достойно“, — печалится она в личном блоге.