Шоубиз
27.12.2023, 18:03

50-летняя Хайди Клум без стеснений продемонстрировала свое тело топлес

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Хайди Клум
Хайди Клум
ФОТО: Faye Sadou/MPI/Capital Pictures | Scanpix

50-летняя немецкая супермодель Хайди Клум 27 декабря в Instagram опубликовала ролик, для которого позировала без бюстгальтера.

Клум показала, как лежит на берегу моря. Она снялась в черных плавках, прикрывая рукой грудь.

В ролике также присутствует супруг модели, 34-летний немецкий музыкант Том Каулитц. Он снялся в желтых плавках с Микки Маусами.

Клум периодически публикует романтические ролики с мужем. 9 декабря модель показала, как они целуются.

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RusDelfi
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