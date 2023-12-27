50-летняя Хайди Клум без стеснений продемонстрировала свое тело топлес

Клум показала, как лежит на берегу моря. Она снялась в черных плавках, прикрывая рукой грудь.

В ролике также присутствует супруг модели, 34-летний немецкий музыкант Том Каулитц. Он снялся в желтых плавках с Микки Маусами.

Клум периодически публикует романтические ролики с мужем. 9 декабря модель показала, как они целуются.