Хит Бориса Моисеева удалили с российских музыкальных платформ. Угадайте причину(9)
Хит российского певца Бориса Моисеева „Голубая луна“ исчез с музыкальных платформ и сервисов. Почему это произошло, связано ли с движением ЛГБТ? Об этом пишет портал News.ru
Почему пропала песня Моисеева „Голубая Луна“
Композиция певца под названием „Голубая луна“ исчезла сразу с российских музыкальных платформ. На отсутствие песни пожаловались пользователи таких сервисов, как „Яндекс Музыка“, „VK Музыка“ и „МТС Музыка“.
Известно, что такие санкции связаны вовсе не введением в России запрета на пропаганду ЛГБТ. Представители „Яндекс Музыки“ объяснили исчезновение композиции заслуженного артиста РФ прекращением прав на размещение трека еще в 2020 году. По информации представителей компании, часть каталога исполнителя „не была загружена правообладателем на платформу“.
Другие композиции Моисеева по-прежнему доступны для прослушивания.
Речь о песне „Голубая луна“, которую артист исполнял дуэтом с Николаем Трубачом. В 90-е годы композиция была сверхпопулярна у россиян.
В последнее время пропаганду ЛГБТ находят в клипах многих популярных исполнителей. На днях один из телеканалов был оштрафован на 1 миллион рублей за показ клипа Николая Баскова „Странник“. А в начале декабря Сергею Лазареву пришлось удалить видеоролик на песню „Так красиво“ в связи с претензиями правоохранителей.
В обоих случаях причина крылась в открытой демонстрации сцен однополой любви.
Что известно об ориентации Бориса Моисеева
Певец одним из первых признался в своей нетрадиционной ориентации. Он совершил каминг-аут, когда давал интервью в 1992 году во время съемок телефильма „Борис Моисеев и его леди“.
„Я никогда не нес свой порок как знамя, но в то же время никогда не стеснялся говорить о себе правду. Все 18 лет в моем коллективе были только женщины, и мне образ женщины, переданный через мужскую пластику, стал настолько близок, что я сам стал женщиной“, — сказал тогда Моисеев.
Позднее артист пожалел о признании и подчеркивал, что не хотел делать из себя лидера гей-движения в России. Отвечая на вопросы журналистов, Моисеев не скрывал ориентацию, отмечая, что эта сторона его жизни является неисчерпаемой темой для сплетен.
„Мне кажется, эта неисчерпаемая тема. Не надоедает людям сплетничать! Да, это мой цвет. Ну и что? Я по канавам не прячусь, а тусуюсь с интересными людьми. Я никогда не скрывал своей ориентации“, — говорил певец позднее.
Артист, несмотря на ориентацию, был уважаем в кругу коллег по шоу-бизнесу. Когда Моисеева не стало, народный артист РСФСР Лев Лещенко сказал, что певец „был очень порядочным человеком“, который „никогда не делал кому-нибудь зло“. Добрыми воспоминаниями о Моисееве делились десятки звезд, в том числе певец Сергей Пенкин и музыкальный критик Евгений Бабичев.
Каких еще песен может коснуться запрет пропаганды ЛГБТ
После принятия в 2022 году закона о запрете „пропаганды нетрадиционных ценностей“ из сообщества музыкальной группы t.A.T.u. пропали все фотографии с поцелуями солисток Юлии Волковой и Елены Катиной.
После того как 30 ноября 2023 года Верховный суд России признал международное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его в стране, пользователи Сети начали беспокоиться, что их лишат треков t.A.T.u. Их поспешил успокоить российский продюсер Иван Шаповалов, усомнившийся в том, что песни и клипы коллектива будут заблокированы.