Хит Бориса Моисеева удалили со всех российских музыкальных платформ. Угадайте причину.

Почему пропала песня Моисеева „Голубая Луна“

Композиция певца под названием „Голубая луна“ исчезла сразу с российских музыкальных платформ. На отсутствие песни пожаловались пользователи таких сервисов, как „Яндекс Музыка“, „VK Музыка“ и „МТС Музыка“.

Известно, что такие санкции связаны вовсе не введением в России запрета на пропаганду ЛГБТ. Представители „Яндекс Музыки“ объяснили исчезновение композиции заслуженного артиста РФ прекращением прав на размещение трека еще в 2020 году. По информации представителей компании, часть каталога исполнителя „не была загружена правообладателем на платформу“.

Другие композиции Моисеева по-прежнему доступны для прослушивания.

Речь о песне „Голубая луна“, которую артист исполнял дуэтом с Николаем Трубачом. В 90-е годы композиция была сверхпопулярна у россиян.

В последнее время пропаганду ЛГБТ находят в клипах многих популярных исполнителей. На днях один из телеканалов был оштрафован на 1 миллион рублей за показ клипа Николая Баскова „Странник“. А в начале декабря Сергею Лазареву пришлось удалить видеоролик на песню „Так красиво“ в связи с претензиями правоохранителей.

В обоих случаях причина крылась в открытой демонстрации сцен однополой любви.

Что известно об ориентации Бориса Моисеева

Певец одним из первых признался в своей нетрадиционной ориентации. Он совершил каминг-аут, когда давал интервью в 1992 году во время съемок телефильма „Борис Моисеев и его леди“.

„Я никогда не нес свой порок как знамя, но в то же время никогда не стеснялся говорить о себе правду. Все 18 лет в моем коллективе были только женщины, и мне образ женщины, переданный через мужскую пластику, стал настолько близок, что я сам стал женщиной“, — сказал тогда Моисеев.

Позднее артист пожалел о признании и подчеркивал, что не хотел делать из себя лидера гей-движения в России. Отвечая на вопросы журналистов, Моисеев не скрывал ориентацию, отмечая, что эта сторона его жизни является неисчерпаемой темой для сплетен.