Ветер скандала крепчает: Канделаки подтвердила, что финал фильма с Киркоровым переснимут(11)
Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки подтвердила начало пересъемок финала фильма „Иван Васильевич меняет все“, в котором снимался Филипп Киркоров. В своем Telegram-канале она отметила, что пересъемка призвана сделать картину более насыщенной и увлекательной.
Мы переснимаем ряд сцен в фильме „Иван Васильевич меняет все“ для того, чтобы сделать фильм интереснее, острее, провокативнее, ну и, конечно же, победить в конкурентную ночь, и порадовать нашего любимого зрителя, — поделилась Канделаки.
Ранее телеканал ТНТ убрал изображение Киркорова с постера новогоднего фильма „Иван Васильевич меняет все“. На месте певца появился портрет комика Павла Воли. Постер изменили как на официальном сайте телеканала, так и на странице комедии в онлайн-кинотеатре Premier.