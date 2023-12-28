Шоубиз
28.12.2023, 10:02

Ветер скандала крепчает: Канделаки подтвердила, что финал фильма с Киркоровым переснимут

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Тина Канделаки
Тина Канделаки
ФОТО: IMAGO/Ilya Pitalev | Scanpix

Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки подтвердила начало пересъемок финала фильма „Иван Васильевич меняет все“, в котором снимался Филипп Киркоров. В своем Telegram-канале она отметила, что пересъемка призвана сделать картину более насыщенной и увлекательной.

Мы переснимаем ряд сцен в фильме „Иван Васильевич меняет все“ для того, чтобы сделать фильм интереснее, острее, провокативнее, ну и, конечно же, победить в конкурентную ночь, и порадовать нашего любимого зрителя, — поделилась Канделаки.

Ранее телеканал ТНТ убрал изображение Киркорова с постера новогоднего фильма „Иван Васильевич меняет все“. На месте певца появился портрет комика Павла Воли. Постер изменили как на официальном сайте телеканала, так и на странице комедии в онлайн-кинотеатре Premier.

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