Ветер скандала крепчает: Канделаки подтвердила, что финал фильма с Киркоровым переснимут

Мы переснимаем ряд сцен в фильме „Иван Васильевич меняет все“ для того, чтобы сделать фильм интереснее, острее, провокативнее, ну и, конечно же, победить в конкурентную ночь, и порадовать нашего любимого зрителя, — поделилась Канделаки.