Фанаты „Евровидения“ назвали Алику лучшей вокалисткой 2023 года
Фанаты песенного конкурса „Евровидения“ признали лучшей вокалисткой 2023 года представлявшую Эстонию Алику. Победительница „Евровидения-2023“ Loreen из Швеции заняла в этой категории второе место, пишет ERR.
Более 80 000 фанатов проголосовали через официальное приложение Евровидения, чтобы определить победителей в восьми категориях, сообщается на официальном сайте конкурса.
В каждой категории было четыре номинанта. В номинации „Лучшая вокалистка“ Алика получила 44,7% голосов, а Loreen - 30,1%. Также на победу в этой категории претендовали Gustaph из Бельгии и Voyager из Австралии (В „Евровидении“ Австралия участвует с 2015 года - ред.).
В категории „Король хореографии“ победителем стал представитель Финляндии Käärijä.
На конкурсе „Евровидение-2023“, который прошел в мае в Ливерпуле, Алика с песней „Bridges“ заняла восьмое место. Käärijä с песней „Cha Cha Cha“ оказался вторым, а выиграла конкурс Loreen с композицией „Tattoo“.