Фанаты „Евровидения“ назвали Алику лучшей вокалисткой 2023 года

Более 80 000 фанатов проголосовали через официальное приложение Евровидения, чтобы определить победителей в восьми категориях, сообщается на официальном сайте конкурса .

В каждой категории было четыре номинанта. В номинации „Лучшая вокалистка“ Алика получила 44,7% голосов, а Loreen - 30,1%. Также на победу в этой категории претендовали Gustaph из Бельгии и Voyager из Австралии (В „Евровидении“ Австралия участвует с 2015 года - ред.).