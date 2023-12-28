Умер создатель группы „Смысловые галлюцинации“: что известно, кем он был

Что с ним случилось, как он принимал участие в создании группы, чем занимался в последнее время?

Что случилось с Александром Колбасовым

Стало известно, что гитарист умер утром 26 декабря. Об этом сообщил РБК музыкант и продюсер Павел Здравомыслов. По его словам, причиной смерти могли стать последствия тяжелой болезни.

„Болел он, пока других версий нет. Последствия болезни... Он до последнего был в процессе, в записях участвовал... Последний концерт был 9 декабря, была надежда на улучшение, но, к сожалению, не оправдалась“, — рассказал Здравомыслов.

Автор песен „Смысловых галлюцинаций“ Владимир Бурдин подтвердил сообщения о смерти Колбасова.

В семье гитариста остались супруга и сын. Родственники объявили сбор средств на похороны.

Кто основал „Смысловые галлюцинации“

Александр Колбасов основал группу вместе с Сергеем Бобунцом в 1989 году и оставался в ее составе до 1993 года. Позже Бобунец распустил первый состав „Глюков“ и набрал новую группу. Вместе с Колбасовым „Смысловые галлюцинации“ были в Свердловском рок-клубе и успели записать несколько магнитоальбомов: „Союз нерушимых“, „Внешняя атрибутика“ и „Хочется думать“.

После перемен в составе группы ее музыка сильно изменилась. Массовой популярности „Смысловые галлюцинации“ добились на рубеже 2000-х годов, когда в фильме „Брат-2“ прозвучали их песни „Розовые очки“ и „Вечно молодой“. Среди их самых популярных песен также „Все в порядке“ и „Зачем топтать мою любовь“, которые сильно отличались от их исходного звучания.

Что случилось с другими участниками „Смысловых галлюцинаций“

Группа „Смысловые галлюцинации“ прекратила свое существование в начале 2017 года после последнего концерта в рамках фестиваля „Старый Новый Рок“. Лидер группы Сергей Бобунец занимался с тех пор сольной карьерой, выпустив альбомы „Нормально все“ и „Одиночество навсегда“.