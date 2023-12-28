28.12.2023, 14:11
Светлана Лобода и хор мальчиков Домского собора в Риге исполнили „Щедрик“ на украинском и латышском языках(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
Украинская певица Светлана Лобода и хор мальчиков Рижского Домского собора исполнили рождественскую песню „Щедрик“ на украинском и латышском языках, пишет Новая Газета. Балтия.
„Всемирный символ Рождества, любви и надежды. Сегодня „Щедрик“ поют и в Латвии. Я счастлива, что мы стали частью этого чуда“, — написала Светлана Лобода в соцсетях.
„Щедрик“ — всемирно известное произведение для хора украинского композитора Миколы Леонтовича. Впервые песня была исполнена в 1916 году хором Киевского университета. Композиция переведена на множество языков, в том числе и на латышский.