Шоубиз
28.12.2023, 14:11

Светлана Лобода и хор мальчиков Домского собора в Риге исполнили „Щедрик“ на украинском и латышском языках

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Loboda
Loboda
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Украинская певица Светлана Лобода и хор мальчиков Рижского Домского собора исполнили рождественскую песню „Щедрик“ на украинском и латышском языках, пишет Новая Газета. Балтия.

„Всемирный символ Рождества, любви и надежды. Сегодня „Щедрик“ поют и в Латвии. Я счастлива, что мы стали частью этого чуда“, — написала Светлана Лобода в соцсетях.

„Щедрик“ — всемирно известное произведение для хора украинского композитора Миколы Леонтовича. Впервые песня была исполнена в 1916 году хором Киевского университета. Композиция переведена на множество языков, в том числе и на латышский.

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