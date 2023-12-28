Сайт Филиппа Киркорова заблокирован

Сайт, как указано на странице с ошибкой, обслуживается провайдером „Спринтхост“. Причина блокировки не указаны — их может увидеть только администратор сайта в своей панели управления и в письме, отправленном ему на почту, говорится в сообщении об ошибке.

При этом в едином реестре запрещенных доменных имен, который ведет Роскомнадзор, сайта Киркорова нет — это означает, что ведомством он не блокируется.

Пресс-секретарь певца Екатерина Успенская сказала агентству ТАСС, что не знает причины блокировки и обратилась в техподдержку.

После того, как в московском клубе „Мутабор“ прошла организованная телеведущей Настей Ивлеевой вечеринка с дресс-кодом almost naked („почти голый“) и возмущения провластных активистов по этому поводу присутствовавшие на ней актеры и музыканты начали извиняться.

Киркоров опубликовал свое извинение 26 декабря — в нем он говорит, что „зашел не в ту дверь“ и утверждает, что „не знал о характере событий“, а поняв, быстро ушел. Тем не менее, его уже убрали из новогодних шоу на российских телеканалах, а также из постера новогодней комедии „Иван Васильевич меняет все“.

Кроме Киркорова, извинились также Дима Билан, Лолита Милявская и Ксения Собчак. Сама Ивлеева извинилась дважды, попросив „второй шанс“ у россиян, которые „умеют прощать“.