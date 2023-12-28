Органная неделя в церкви Нигулисте: в музее прозвучат прекрасная музыка и интересные беседы
В рамках XXXVI Международной органной недели в Нигулисте с первого дня нового года по 7 января в помещении музея с великолепной акустикой можно будет порадовать себя разнообразными концертами и принять участие в программах для публики.
Открывается фестиваль 1 января в 17:00 концертом „Дважды королевский. Две трубы и два органа“. Комбинация трубы с органом всегда считалась „королевской“ – ведь именно они сопровождали самые торжественные мероприятия королевских дворов Европы. На первом концерте фестиваля органисты Андрес Уйбо и Кадри Тоомоя выступят вместе с трубачами Прийтом Аймла и Самюэлем Ялакасом. В программе музыка Генри Пёрселла, Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Яна Сибелиуса и Марка-Антуана Шарпантье. В последующие вечера помимо органной музыки прозвучат сонаты Баха для виолончели в исполнении выдающихся эстонских виолончелистов, а также состоится атмосферное концертное представление, воссоздающее музыкальную дуэль Баха и Луи Маршана в Дрездене.
„Праздник музыки под сводами церкви Нигулисте впервые состоялся в 1987 году. Он перерос в фестиваль из концертов по всей Эстонии, и вот мы снова в месте, где всё начиналось. Даже название мало изменилось, это по-прежнему органная неделя Нигулисте, но теперь она еще и „международная“, – рассказывает художественный руководитель фестиваля Андрес Уйбо.
„Органная неделя подчеркивает величественность обновленного музея. Музыкальное мероприятие международного уровня позволяет публике снова оценить необыкновенную акустику средневековой церкви – в рамках органной недели можно будет услышать комбинации инструментов с разнообразным звуковым рисунком. Наша цель – ознакомить публику, неоднородную по интересам и знаниям, с уникальным художественным наследием через музыку“, – добавляет Тармо Саарет, директор Музея Нигулисте.
В течение всей органной недели посетителей Музея Нигулисте также ждет разноплановая программа для публики. Каждый день в полдень, собравшись у новогодней ели, можно будет послушать рассказы приглашенных гостей о пестрой истории Нигулисте: директор музея Тармо Саарет побеседует с Юри Куускемаа, Борисом Дубовиком, Марью Кыйвупуу, Лидией Рахула, Тией-Эстер Лойтме и Каей Хаамер. Каждый день в 15:00 желающие смогут подняться на хоры вместе с органистом Андресом Уйбо, а в 16:00 начинаются традиционные полчаса органной музыки, в которые помимо музейного органиста Тийта Кийка сыграют Мартен Мейбаум и Ольга Опрышко, а также иностранные исполнители Русудан Чунтишвили и Айварс Калейс.
Билеты на вечерние концерты можно приобрести в Piletilevi или перед началом концерта на месте. Посетить все дневные мероприятия – беседы в полдень, экскурсии на хорах, полчаса органной музыки – можно по входному билету в музей.
Автор идеи, организатор и художественный руководитель органной недели в Нигулисте с момента её основания — профессор Андрес Уйбо. Фестиваль проводится совместно с Международным обществом Артура Каппа.