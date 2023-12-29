Клайпедский музыкальный театр приедет в Пярну на дни оперы
Участником Пярнуских дней оперы 2024 года станет Клайпедский государственный музыкальный театр, который представит в летней столице Эстонии сценические версии мировой оперной классики и литовское оперное творчество.
„Пярнуские оперные дни за последние десятилетия превратились в одно из важнейших культурных событий летней столицы. Поклонники оперы смогут насладиться незабываемыми летними вечерами великой классикой и менее известными оперными произведениями. Мне очень приятно принимать в нашем зале Клайпедский национальный музыкальный театр, который познакомит зрителя с мировыми шедеврами и самобытным наследием Литвы“, – сказала директор Пярнуского концертного зала и художественный руководитель Пярнуских дней оперы Марика Пярк.
Гостям фестиваля будет представлена комическая опера „Дочь полка“ итальянского композитора Гаэтано Доницетти и опера „Медведь“ литовского композитора Бронюса Кутавичюса.
Опера „Дочь полка“, премьера которой состоялась в Париже в 1840 году, уже почти двести лет не сходит с мировых сцен. В Литве оперу впервые поставил Клайпедский государственный музыкальный театр в ноябре 2021 года. Для успеха комической оперы нужны совершенно особенные певцы, исполнителям главных партий приходится обладать незаурядным актерским мастерством, чем и славятся звезды литовской оперы. Режиссер Юрате Содите перенесла действие в другую эпоху, заменив период завоевания Наполеоном Австрии (1805–1815) на годы Освободительной войны в Алжире (1954–1962). Романтическую комедию исполняют лучшие солисты и приглашенные артисты Клайпедского государственного музыкального театра, хор и балетная труппа.
В отличие от „Дочери полка“, постановка „Медведь“ будет в новинку для большинства эстонских любителей оперы. События разворачиваются в дикой литовской глубинке XIX века, где жители находятся под влиянием народных и языческих традиций. Зрителей ждет знакомство со странной семьей – юным графом Миколасом с анимистическим мировоззрением и его сумасшедшей матерью, которую, по легенде, в день свадьбы изнасиловал медведь. Родившийся получеловеком-полумедведем Миколас влюбляется в прекрасную Юлию из соседнего поместья и просит ее стать его женой.
Созданная в 2000 году опера „Медведь“ („Lokys“) – третья опера литовского композитора Бронюса Кутавичюса и первая так называемая большая опера. В постановке занято много солистов, оркестр в полном составе, смешанный хор и артисты балета. Музыкальный триллер, созданный на основе либретто литовской писательницы Аушры Марии Слуцкайте-Юрашене, пересказывает историю кровавой свадьбы, обстоятельства которой были изложены в „страшной повести“ Проспера Мериме „Локис“ (1869).
Оперные дни завершатся традиционным гала-концертом.
Клайпедскому государственному музыкальному театру уже более тридцати лет. За это время театр поставил более сотни спектаклей в разных жанрах – оперы, оперетты и мюзиклы, балеты, детские и современные танцевальные постановки. Клайпедский государственный музыкальный театр предлагает талантливым молодым артистам возможность реализовать себя на сцене, часто сотрудничает с известными артистами и международными творческими коллективами.
В 2024 году Пярнуские дни оперы пройдут с 4 по 6 июля в Пярнуском концертном зале. Билеты на фестиваль можно приобрести ЗДЕСЬ. Льготные предложения действительны до конца этого года.