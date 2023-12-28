Максим Фадеев хочет забрать у Глюкозы ее псевдоним

„В связи с происходящими событиями я принял решение о возобновлении проекта Глюк’oZa в его первозданном виде. Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта – прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы“, – написал Фадеев.

„Этот проект создавался для детей, и мне кажется, она выросла уже из этого образа. Кроме этого, больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом“, – добавил 55-летний композитор.

Сама Ионова пока никак не комментировала заявление Фадеева. Но за неё это сделал музыкальный критик Павел Руденко. Он считает, что певица давно позиционирует себя как отдельный артист и пишет песни, непохожие на те, которые исполняла Глюк’oZа. По его словам, звезда будет и дальше успешно выступать без Фадеева, даже если продюсер заберет у нее творческий псевдоним.