„В предстоящем году Дракона особую популярность приобретет зеленый цвет, который уже нашел свое место в новых коллекциях брендов, — рассказал Васильев. — С ним нужно быть аккуратными, ведь он может испортить оттенок вашей кожи, но кареглазым, зеленоглазым, шатенкам и рыжим это не грозит. Верхнюю одежду, например, пальто в ультрамодном тоне, можно дополнить перчатками или оправой для очков зеленого цвета, чтобы образ получился неотразимым“.

„В новом году в тренде будут персиковые и абрикосовые оттенки, которые подходят практически всем женщинам. Не обязательно составлять с ними тотал луки, можно начать с внедрения в образ шарфа, шапки, перчаток или сумки. Также рекомендую обратить внимание на белый цвет, который всегда олицетворял чистоту и непревзойденную элегантность. Однако помимо классического белого, также важно подобрать оттенки, которые наиболее выгодно подчеркнут вашу красоту. Например, экрю или топленое молоко“ — добавил ведущий, оставшийся без работы в России.

Не обошёл он вниманием и сильный пол: „Мужчины считают, что женщины в белых тонах выглядят особенно свежо и благородно. Белый цвет придает неповторимый шарм и привлекательность, подчеркивая вашу индивидуальность и изысканный стиль. Розовый во всех его вариациях считается невероятно женственным — он идеально подчеркивает губы, румянец и волосы, а также нравится мужчинам. В этом сезоне популярны лососевые, коралловые и абрикосовые оттенки. На самом деле, есть еще цвет сомо, он был популярен в 1930-е годы — это цвет лососины, я уверен у вашей бабушки было платье или белье цвета сомо. Он идет абсолютно всем, потому что всегда дает хороший цвет лица“.

„Современные мужчины предпочитают сдержанные цвета и не стремятся к яркому образу. Серые, черные, коричневые и темно-синие оттенки. Темно-голубые тона особенно хорошо подходят мужчинам, особенно если они соответствуют цвету их глаз. Подберите галстук или свитшот в таком оттенке, и вы будете выглядеть очень стильно. Я также рекомендую обратить внимание на зеленые оттенки, которые будут популярны в 2024 году, а также на бордовые тона, которые отлично подходят для мужчин. Это могут быть поло, пуловеры и свитера. Главное — одевайтесь удобно, практично и качественно. Для брутальных мужчин подойдут оттенки хаки, а рубашка или стеганая куртка станут отличным выбором на холодное время года“, — добавил историк.