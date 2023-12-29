Прохор Шаляпин рассказал, как притворялся родственником знаменитого однофамильца

По словам артиста, таким образом он искал способы добиться карьерного успеха в Москве. В то же время, как отметил певец, он хотел „найти себя“. Например, Прохором он стал только в 2003 году. При рождении будущему артисту дали имя Андрей, а фамилию он носил Захаренко.

— И я даже менял отчество, но этого не знал никто. Говорить не буду, это сразу всех взорвет. Я искал себя, — рассказал Шаляпин.

От своего настоящего имени мужчина отказался по совету астролога: женщина предрекла ему плохую судьбу, в случае если он так и останется Андреем.

— Она сказала: „Нет. Плохой результат, плохая судьба“, — вспомнил артист.

После этого певец стал Федором. До сих пор многие называют его этим именем, и зачастую Шаляпин в таком случае не указывает людям на их ошибку. Нынешнее имя артисту подсказала все тот же астролог.

— Но мне подошло имя Прохор... Она мне сказала: „Либо это имя сделает тебя очень известным, и ты будешь на коне, либо оно тебя сожрет в итоге“, — признался Шаляпин в эфире YouTube-шоу „Фабрика с Яной Чуриковой“.

Певец Прохор Шаляпин не скрывает, что любит состоятельных женщин. По словам артиста, он не видит ничего предосудительного в том, что счета оплачивает его новая возлюбленная.