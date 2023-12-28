ГАЛЕРЕЯ | В Ласнамяэ прогремел массовый салют: тысячи людей вышли на улицы Ласнамяэ, чтобы насладиться ярким зрелищем

В четверг, 28 декабря, Ласнамяэ превратился в место волшебства и радости, когда тысячи людей вышли на улицу Пунане, чтобы стать свидетелями великолепного салюта, приуроченного к наступающему Новому году. Организованный уже в шестой раз подряд фейерверк от магазина Tulepood ilutulestikud с каждым годом собирает все больше и больше зрителей.