29.12.2023, 17:03
Дочь Пересильд о сериале „Слово пацана“: „Мама плакала во весь голос, я даже испугалась“
ФОТО: Скриншот
Дочь известной актрисы Юлии Пересильд Анна тоже пошла по стопам мамы. 14-летняя девочка сыграла главную роль в сериале „Слово пацана“, о котором сейчас не говорит только ленивый.
В своем прямом эфире Аня заявила, что мама плакала при просмотре картины. Ей очень понравилось, в некоторых моментах Юлия не могла сдержать слезы.
„Пятую серию я смотрела с мамой. И в первый раз видела, как мама плакала во весь голос, я даже испугалась“, - заявила она в соцсетях.
При этом Аня подчеркнула, что ей понравился опыт сниматься в кино. Хочет еще.