Дочь Пересильд о сериале „Слово пацана“: „Мама плакала во весь голос, я даже испугалась“

В своем прямом эфире Аня заявила, что мама плакала при просмотре картины. Ей очень понравилось, в некоторых моментах Юлия не могла сдержать слезы.

„Пятую серию я смотрела с мамой. И в первый раз видела, как мама плакала во весь голос, я даже испугалась“, - заявила она в соцсетях.

При этом Аня подчеркнула, что ей понравился опыт сниматься в кино. Хочет еще.