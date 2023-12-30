Шоубиз
30.12.2023, 09:03

Пошел в народ: 1 января 2024 года Микки Маус станет общественным достоянием

 
Mickey Mouse
Mickey Mouse
ФОТО: Youtube

Персонаж Микки Маус из мультфильмов Disney станет общественным достоянием с 1 января 2024 года. Об этом вовремя напомнила газета Times.

Согласно информации издания, режиссеры, сценаристы и художники по всему миру смогут бесплатно использовать образ Микки Мауса. Однако это касается только самой первой версии персонажа, представленной в черно-белом виде в короткометражной картине „Пароходик Вилли“ в 1928 году. А она, прямо скажем, не так обаятельна, как более поздняя.

Согласно американскому закону об авторских правах, который неоднократно изменялся под давлением Disney и получил даже прозвище „Закон о защите Микки Мауса“, монополия на персонажа может сохраняться в течение 95 лет. Но и этот срок истекает.

Но стоит ли корпорации переживать? Микки Маус настолько прочно ассоциируется с корпорацией Disney, что увеличение „бесплатных“ Микки будет только ещё больше повышать узнаваемость.

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