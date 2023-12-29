ВИДЕО | „Это не типичный фильм о любви“. Смотрите трейлер к фильму „Жизнь и любовь“ по произведению Таммсааре
Ко Дню святого Валентина в кинотеатрах выйдет фильм „Жизнь и любовь“. Первая полнометражная художественная экранизация важнейшего произведения, которое Антон Хансен Таммсааре когда-либо писал о любви, рассказывает о полном страстей и сложностей романе Рудольфа и Ирмы. Главные роли в картине исполнили Каролин Юрисе (Ирма), Майт Мальмстен (Рудольф), Ловийсе Каппер (Лонни) и Урсель Тильк (Ээди).
По словам режиссера картины Хелен Таккин, в произведении „Жизнь и любовь“ Таммсааре хоть и подробно показал диалог мужчины и женщины, но о многом заставил читателя догадываться: „Между строк и за монологами остается напряжение, которое происходит из тоски главных героев по любви, но не последней его причиной являются неравенство в отношениях и поколенческие модели поведения“.
Художественный фильм „Жизнь и любовь“ рассказывает историю любви Ирмы и Рудольфа, но сценарий предлагает современный взгляд на историю. „Это не типичный фильм о любви, а фильм о том, что любовь может сделать с людьми“, – сказала Таккин.
Директор квартиры-музея Антона Хансена Таммсааре Таллиннского центра литературы Маарья Вайно добавила, что в творчестве писателя любовь скорее является чем-то, что часто создает сложности для героев: „В новом году роман „Жизнь и любовь“ отметит 90-летие. Несмотря на то, что книга вышла почти век назад, когда общество было другим, многие проблемы и сегодня похожи, а человеческая сущность во многом осталась прежней“.
По оценке Вайно, между историей, описанной в „Жизни и любви“, и современным миром можно провести поразительно много параллелей. „В круглый для книги год особенно приятно, что роман вдохновил режиссера Хелен Таккин и сценариста Мартина Алгуса на свежее прочтение отношений Ирмы и Рудольфа, – добавила она. – В жизни самого Таммсааре также бывали отношения, не оканчивающиеся счастливым уходом в закат. Как писатель он брал максимум и от сложной стороны любви. Если настоящая большая любовь становится между двумя людьми, это может окончиться катастрофой“.
Сюжет:
Художественный фильм, основанный на одноименном романе Антона Хансена Таммсааре, переносит нас в эпицентр непредсказуемой истории любви. С перипетиями жизни и любви сталкиваются два хрестоматийных героя эстонской литературы, Рудольф и Ирма. Действие фильма разворачивается в переломный момент, когда благополучной молодой Эстонской Республике приходится столкнуться с вызовами, лихорадящими мир. Первая полнометражная художественная экранизация „Жизни и любви“ предлагает по-новому взглянуть на не теряющие актуальности вопросы и создает удивительные параллели с современным миром.
Жарким летом 1933 года молодая деревенская женщина Ирма приезжает в поисках более насыщенной жизни в город и останавливается у своей родственницы Лонни. Ирма воодушевлена сменой обстановки, а разочаровавшаяся в городской жизни Лонни в приезде Ирмы видит новое дыхание и для себя самой.
Влюбленный в Ирму деревенский парень Ээди выслеживает девушку и пытается убедить ее вернуться, чтобы стать хозяйкой хутора его отца, но Ирма решила оставить общее романтическое прошлое позади ради своих устремлений.
По воле судьбы Ирму нанимает служанкой Рудольф, коммерсант средних лет. Обаяние и таинственность Рудольфа завораживают Ирму, и неожиданно разгоревшиеся чувства на дают ей отвергнуть его попытки к сближению. Хоть Рудольф и клянется Ирме в любви, в скором времени вскрывается его истинная распутная и манипулятивная личина.
„Жизнь и любовь“ – дебютный художественный фильм режиссера Хелен Такки, чьи короткометражки и рекламы уже удостаивались наград. Продюсерами картины выступают Кристиан Таска и Адеэле Тяхемаа из Taska Film („O2“, „Зима“, „Имена в граните“, „1944“, „Аптекарь Мельхиор“) и Танель Таттер и Вейко Эскен из Apollo Film Productions („Зима“, „Болото“, „Аптекарь Мельхиор“). Оператор фильма – Альвар Кыуэ; художник – Камилла Казе; художник по костюмам – Ану Ленсмент; композитор – Мик Педая; сценарист – Мартин Алгус.
В главных ролях: Каролин Юрисе (Ирма), Майт Мальмстен (Рудольф), Ловийсе Каппер (Лонни) и Урсель Тильк (Ээди). Также в ролях: Маркус Луйк, Ало Кырве, Маркус Хабакукк, Тынис Нийнеметс, Стеффи Пяхн, Кристийна-Хортензия Порт, Геттер Мересмаа, Хельгур Розенталь, Михкель Кабель и Лаура Кукк.
Поддержку в съемках картины „Жизнь и любовь“ оказывают Postimees, ERR, Elisa, Тартуский фонд кино, High Voltage, Set Set Studio, Location Unit, DHL, Cramo, A. le Coq, Tradehouse, NAOS, Pro Beauté и Linnamäe Lihatööstus. За дистрибуцию фильма отвечает Hea Film.
Торжественная премьера фильма состоится в Таллинне 12 февраля 2024 года. В кинотеатрах по всей Эстонии картину можно будет увидеть с 16 февраля.