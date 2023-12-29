ВИДЕО | „Это не типичный фильм о любви“. Смотрите трейлер к фильму „Жизнь и любовь“ по произведению Таммсааре

По словам режиссера картины Хелен Таккин, в произведении „Жизнь и любовь“ Таммсааре хоть и подробно показал диалог мужчины и женщины, но о многом заставил читателя догадываться: „Между строк и за монологами остается напряжение, которое происходит из тоски главных героев по любви, но не последней его причиной являются неравенство в отношениях и поколенческие модели поведения“.

Художественный фильм „Жизнь и любовь“ рассказывает историю любви Ирмы и Рудольфа, но сценарий предлагает современный взгляд на историю. „Это не типичный фильм о любви, а фильм о том, что любовь может сделать с людьми“, – сказала Таккин.

Директор квартиры-музея Антона Хансена Таммсааре Таллиннского центра литературы Маарья Вайно добавила, что в творчестве писателя любовь скорее является чем-то, что часто создает сложности для героев: „В новом году роман „Жизнь и любовь“ отметит 90-летие. Несмотря на то, что книга вышла почти век назад, когда общество было другим, многие проблемы и сегодня похожи, а человеческая сущность во многом осталась прежней“.

По оценке Вайно, между историей, описанной в „Жизни и любви“, и современным миром можно провести поразительно много параллелей. „В круглый для книги год особенно приятно, что роман вдохновил режиссера Хелен Таккин и сценариста Мартина Алгуса на свежее прочтение отношений Ирмы и Рудольфа, – добавила она. – В жизни самого Таммсааре также бывали отношения, не оканчивающиеся счастливым уходом в закат. Как писатель он брал максимум и от сложной стороны любви. Если настоящая большая любовь становится между двумя людьми, это может окончиться катастрофой“.

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