Не зашли не в ту дверь: стал известен список звезд, которые были приглашены, но не пошли на „голую вечеринку“ Ивлеевой(6)
В сети появился список знаменитостей, которые отказались приходить на вечеринку блогера и актрисы Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно спискам, на вечеринку в целом было приглашено более 450 человек, однако пришли не все.
На вечеринке отсутствовали Тимати, Feduk, Тина Канделаки, Яна Рудковская, Настя Самбурская, Светлана Бондарчук, Нюша, Филипп Янковский, Зиверт, Ида Галич. По каким-то причинам не появилась даже Инстасамка. Также в списке жёны крупных бизнесменов и дети депутатов (например, дочь Артура Чилингарова).
В частности, Ида Галич объяснила свой отказ визита к бывшей подруге занятостью. Однако уточнила, что и без этого веского аргумента пришлось бы долго думать: „Приглашение меня на такое мероприятие — это не про возвращение дружбы. Это про хайп“.