Не зашли не в ту дверь: стал известен список звезд, которые были приглашены, но не пошли на „голую вечеринку“ Ивлеевой

Согласно спискам, на вечеринку в целом было приглашено более 450 человек, однако пришли не все.

На вечеринке отсутствовали Тимати, Feduk, Тина Канделаки, Яна Рудковская, Настя Самбурская, Светлана Бондарчук, Нюша , Филипп Янковский, Зиверт, Ида Галич . По каким-то причинам не появилась даже Инстасамка. Также в списке жёны крупных бизнесменов и дети депутатов (например, дочь Артура Чилингарова).

В частности, Ида Галич объяснила свой отказ визита к бывшей подруге занятостью. Однако уточнила, что и без этого веского аргумента пришлось бы долго думать: „Приглашение меня на такое мероприятие — это не про возвращение дружбы. Это про хайп“.