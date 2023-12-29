Новый худрук Русского театра Дмитрий Петренко: мы не можем конкурировать с российским телевидением, но мы можем говорить о ценностях

Дмитрий Петренко (42) занял должность художественного руководителя Русского театра Эстонии в середине сентября, а до этого был главным режиссером Лиепайского театра, но работал и в других театрах в Латвии. Он также работал ведущим программ о культуре, преподавателем и журналистом. Как он попал в Эстонию и что теперь будет происходить в Русском театре?