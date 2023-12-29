29.12.2023, 19:01
Новый худрук Русского театра Дмитрий Петренко: мы не можем конкурировать с российским телевидением, но мы можем говорить о ценностях(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
„Я верю в театр с глубоким смыслом, который задает вопросы, а не дает ответы“, - говорит новый художественный руководитель Русского театра Дмитрий Петренко.
Дмитрий Петренко (42) занял должность художественного руководителя Русского театра Эстонии в середине сентября, а до этого был главным режиссером Лиепайского театра, но работал и в других театрах в Латвии. Он также работал ведущим программ о культуре, преподавателем и журналистом. Как он попал в Эстонию и что теперь будет происходить в Русском театре?