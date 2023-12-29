Культура
29.12.2023, 19:01

Новый худрук Русского театра Дмитрий Петренко: мы не можем конкурировать с российским телевидением, но мы можем говорить о ценностях

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„Я в основном работал в театре на латышском и английском языках, поэтому теперь начал снова учить русский язык“.
„Я в основном работал в театре на латышском и английском языках, поэтому теперь начал снова учить русский язык“.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

„Я верю в театр с глубоким смыслом, который задает вопросы, а не дает ответы“, - говорит новый художественный руководитель Русского театра Дмитрий Петренко.

Дмитрий Петренко (42) занял должность художественного руководителя Русского театра Эстонии в середине сентября, а до этого был главным режиссером Лиепайского театра, но работал и в других театрах в Латвии. Он также работал ведущим программ о культуре, преподавателем и журналистом. Как он попал в Эстонию и что теперь будет происходить в Русском театре?

Как ты попал на работу в Русский театр в Таллинне?

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