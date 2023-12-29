Средняя цена билетов на культурные мероприятия за год выросла. Процент огорчает
По статистике Fienta, крупнейшего продавца билетов в Эстонии, средняя цена билетов на культурные мероприятия выросла на 16% по сравнению с прошлым годом, но посещаемость мероприятий не снизилась.
По словам Рене Лассерона, руководителя компании Fienta, которая в Эстонии продаёт билеты более чем на 2000 мероприятий, билеты на мероприятия для всей семьи подорожали в среднем на 17,7%, билеты в театр – на 14%, на мероприятия по духовному развитию и саморазвитию – на 12,5%, а билеты на бизнес-мероприятия – на 10,4%.
„Цены на билеты на музыкальные мероприятия в среднем выросли гораздо меньше, чем на другие мероприятия – всего на 4%. В последнее время в музыкальном и клубном секторе слышны ноты беспокойства, и, хотя посещаемость, похоже, существенно не снизилась, эту неуверенность можно понять – цены на билеты практически не изменились, а затраты ощутимо возросли. Согласно информации, поступающей из сектора, обороты баров сократились – люди по-прежнему ходят на мероприятия, но для разогрева пропускают бокал-другой перед выходом из дома“, – добавил Лассерон.
„В целом объёмы продаж билетов и средняя заполняемость залов по сравнению с прошлым годом даже увеличились примерно на 20 процентов. Отчасти это обусловлено тем, что мероприятия проводятся немного меньшего масштаба, и на них легче продать билеты. Что касается праздничных мероприятий, в этом году продажа билетов находилась на том же уровне, что и в прошлом году. Люди по-прежнему посещают мероприятия, и нет никаких признаков того, что они откладывают покупку билета на последний момент“, – поделился Лассерон.
„Если сами организаторы подняли цены в среднем на 16%, то для покупателя разница может оказаться больше, поскольку любая среда продажи билетов берёт плату за свои услуги, и некоторые из них повысили свои надбавки. Неприятным сюрпризом для покупателя может стать плата за посредничество в размере 5–10%, добавленная к цене билета, что, например, означает значительные дополнительные расходы, если человек планирует пойти на мероприятие со спутником. Чтобы избежать дополнительной комиссии, билеты можно приобрести либо напрямую у организатора, либо в точках продажи, которые не взимают с покупателя дополнительную плату за обслуживание“, – сказал Лассерон.