„Праздники — это трудно“: ухаживающая за Брюсом Уиллисом жена расплакалась

Эмма Хемминг рассказала, что недавно отпраздновала 16-ю годовщину брака с Уиллисом, из-за чего расплакалась при общемм с близкой подругой.

„Праздники — это трудно. Годовщины — это трудно. Но в этом году я поняла ценность сообщества, связей. Это был залог жизни для меня, я хочу выразить за это благодарность“, — написала ухаживающая за больным 68-летним мужем актриса.

По словам Хеминг, Брюс называл это „внутренним кругом“. „Это люди, которых нам повезло иметь в своих жизнях, которым можно позвонить, на которых можно положиться. Мне повезло иметь внутренний круг из людей, которые не дают советов, а могут просто выслушать“, — поделилась 45-летняя женщина.