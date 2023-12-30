Настю Ивлееву оштрафовали за „голую“ вечеринку. И это еще не конец

Ивлееву признали виновной по статье „Организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка“.

Согласно решению суда, Ивлеева нарушила общественный порядок тем, что участники ее вечеринки находились в „голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде“. Кроме того, нарушения заключались в „пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений“ и нецензурной брани.

Примечательно, что максимальная сумма штрафа по части статьи, вмененной Ивлеевой, составляет 20 тыс. рублей (200 евро) для физических лиц. На сумму в 100 тыс. рублей (1000 евро) могут оштрафовать только должностных лиц.

Но это сущая мелочь по сравнению с иском, который собирается подать руководство самого клуба к Ивлеевой. Вечеринка так ударило по „Мутабору“, что клуб понёс и репутационные издержки, и недополучил прибыль за возможные новогодние мероприятия: сейчас он закрыт и опечатан (возможно, временно). По информации телеграм-канала Baza сумма иска может составить порядка 700 тыс. евро.