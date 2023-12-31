МНОГО ФОТО | В Эстонии было громко! На каких концертах шумели в 2023 году – большая подборка
Звезды радуют жителей Эстонии своим творчеством и визитами с завидным постоянством. Сегодня мы вспомним, кто приезжал к нам в уходящем году.
Россия в изгнании
Семён Слепаков успел настроить против себя в России и ярых патриотов и ещё существовавшую оппозицию: её юморист пожурил за излишне резкое выступление в защиту Алексея Навального. Однако война оказалась ещё резче. Семён определился и стал выступать против неё. В Таллинне Слепаков выступил 26 февраля. И между делом сообщил, что одно из самых обидных прозвищ Каи Каллас не идёт ни в какое сравнение с теми словами, которыми называют Владимира Путина.
28 апреля выступила „Каста“, которую „отменили“ в России: там за ростовский рэп отвечает теперь одинокий Баста.
Группа „АлоэВера“ из далёкого Екатеринбурга спокойно существовала 10 лет: давала концерты, выпускала альбомы. Но была „забанена“ в 2022 — и Россия для неё закрыта. Зато открыт весь мир. У нас группа спела 6 июля.
Ещё более резкие перемены произошли в судьбе Little Big. Она могла победить в Евровидении 2020 года... Если бы конкурс состоялся. Каждый новый клип группы был событием. А потом началась война. Группа фактически распалась: точнее, она существует в виде дуэта Ильи Прусикина и Софьи Таюрской. Остальные участники остались в России. У нас Little Big за год появились дважды!
Ещё один дуэт, которому больше нет места в РФ — IC3PEAK. Юбилей (группе исполнилось 10 лет) музыканты отметили, так сказать, мировым туром. Но есть нюанс, как говорится. В Таллинне Анастасия Креслина и Николай Костылев выступили в октябре.
Максим Леонидов, возможно, хлопнул дверью не так громко, как его коллеги. Он обосновался в Израиле, а в 2022 году даже заехал в Москву на премьеру мюзикла „Ничего не бойся, я с тобой“, составленный из песен группы „Секрет“. В столице России мюзикл идёт до сих пор, но сам Леонидов выступать в РФ отказывается. „Лучшее из СЕКРЕТного“ Максим спел в Таллинне 2 декабря.
Валерий Меладзе — во всех смыслах этих слов человек мира. Родился в Грузии, творческую деятельность начал в Украине, наибольшую известность приобрёл в России. Теперь же, можно сказать, принадлежит всему миру и говорит о мире. Концерт в Таллинне должен был состояться ещё в 2020 году, но по разным причинам переносился аж трижды. Наконец 29 ноября Валерий до нас доехал.
23 и 24 августа в городе Йыхви громким концертом группы Ногу Свело! открыли первый международный антивоенный фестиваль независимого кино. Максим Покровский, несмотря на состояние своего здоровья, выложился на сцене по полной, отыграв аж 3-х часовой концерт!
Украина
С благотворительными концертами часто приезжали и украинские звезды. Вот некоторые из тех, кто доехал до Таллинна, чтобы поддержать граждан Украины в такое нелегкое время.
Андрей Данилко попытался было попрощаться со своим главным сценическим альтер эго Веркой Сердючкой, но расставание было недолгим. В Таллинне Верка выступила перед самым днём рождения — 5 марта (а неофициальны праздник она отмечает во время первого своего появления на сцене — 8-го). Не стоит путать с днём рождения Андрея (2 октября). И уже не кокетничала. Нет никакой „лаши тумбай“ — есть „Раша гудбай“.
Okean Elzy дали большой концерт в зле Alexela 7 ноября. Несмотря на то, что концерт переносился с одной площадки на другую - это не огорчило фанатов.
Олег Скрипка и „Воплі Відоплясова“ начали петь по-украински ещё до того, как это стало трендом. И умудрились влюбить в себя не только самих украинцев, но и россиян (до поры до времени), и белорусов, и страны Балтии. Неудивительно, что „Вопли“ дали в Эстонии два концерта — 28 июля в Таллинне и 29 — в Нарве.
Отлично складывались дела у стендап-коммика Сергея Деткова в России: съёмки в программах Stand Up и „Что было дальше“, выступления... Но остаться в России уроженец Запорожья не смог. В Таллинне он выступил в самый подходящий для юмора день — 1 апреля.
Брутальные бородачи — группа „БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ“ — выступила 3 октября. Парни, выступающие не то чтобы против войны, но за победу Украины, не скрывают, что зарабатывают не только для себя, но и для ВСУ.
Quest Pistols — группа-трансформер, в течение своей жизни умудрившаяся полностью поменять состав и вернуть его в изначальный вид. Так что 17 июня Таллинне выступил первоначальный состав, который сейчас принято называть золотым — Антон Савлепов, Константин Боровский, Никита Горюк.
Звёзды Евровидения
Давно известно, что европейский песенный конкурс может стать как трамплином для артистов, так и просто ярким эпизодом в творческой биографии. ABBA — один из самых ярких примеров того, как с Евровидения началась слава. А помним ли мы, например, Эммили де Форест? В любом случае звезды новых конкурсов стараются выжать из своей известности максимум, а потом — как получится.
Käärijä из Финляндии не смог победить в конкурсе, но выступил настолько ярко, что его отлично принимают не только на родине. В Таллинн любитель зелёных рукавов приезжал дважды — в июне он выступил и на фестивале Flex Fest, и через пару дней с сольным концертом (причём это было его первый сольник вне Финляндии), а затем ещё и 15 октября.
Победительница Евровидения (причём двукратная) Лорин из Швеции выступила 29 ноября. Поклонники Käärijä, к слову, считают её „ненастоящей“ победительницей, ведь выйти на первое место ей удалось с помощью профессионального жюри, но и без них концерт прошёл на ура.
Собирает залы и победитель Евровидения 2022 — итальянская группа Måneskin, которая, кажется, чем старше становится, тем меньше одежды использует на концертах. В Таллинне группа выступила уже в качестве экс-победителя: Лорин выиграла почти за неделю до 19 мая.
Мир в Эстонии
8 августа уже в четвёртый раз в своей истории в Таллинне выступила легендарная Depeche Mode. Причём первые три выступления уместились с 1998 по 2006 годы. За 17 лет разлуки уже успели родиться и подрасти новые поклонники.
Тилль Линдеманн выступил 2 декабря на фоне своих проблем на родине: солиста Rammstein и группы имени себя не только обвинили в сексуальных домогательствах, но и перешли к активным действиям — закидали камнями в берлинском офисе группы. Но у нас публика более спокойная — и просто тепло приняла вечного скандалиста.
The Weeknd вышел на сцену Певческого поля 12 августа. Фанаты со всей Европы съехались в Таллинн, чтобы приблизиться к своему кумиру! Фанаты артиста занимали очередь перед воротами уже с самого утра.
Fear Factory, пожалуй, ради своего концерта преодолела самое большое расстояние: всё-таки базируется она в Лос-Анджелесе. Но ведь оно того стоило? Концерт прошёл совсем недавно — 15 декабря.
Легендарная группа Scorpions давала концерт 17 июня на Певческом поле в Таллинне в рамках своего мирового турне. В качестве специального гостя на сцене выступала и Алика Милова.
А какие выступления понравились вам? Какой концерт хотели бы повторить?