МНОГО ФОТО | В Эстонии было громко! На каких концертах шумели в 2023 году – большая подборка

Россия в изгнании

Семён Слепаков успел настроить против себя в России и ярых патриотов и ещё существовавшую оппозицию: её юморист пожурил за излишне резкое выступление в защиту Алексея Навального. Однако война оказалась ещё резче. Семён определился и стал выступать против неё. В Таллинне Слепаков выступил 26 февраля. И между делом сообщил, что одно из самых обидных прозвищ Каи Каллас не идёт ни в какое сравнение с теми словами, которыми называют Владимира Путина.

28 апреля выступила „Каста“, которую „отменили“ в России: там за ростовский рэп отвечает теперь одинокий Баста.

Группа „АлоэВера“ из далёкого Екатеринбурга спокойно существовала 10 лет: давала концерты, выпускала альбомы. Но была „забанена“ в 2022 — и Россия для неё закрыта. Зато открыт весь мир. У нас группа спела 6 июля.

Ещё более резкие перемены произошли в судьбе Little Big. Она могла победить в Евровидении 2020 года... Если бы конкурс состоялся. Каждый новый клип группы был событием. А потом началась война. Группа фактически распалась: точнее, она существует в виде дуэта Ильи Прусикина и Софьи Таюрской. Остальные участники остались в России. У нас Little Big за год появились дважды!

Ещё один дуэт, которому больше нет места в РФ — IC3PEAK. Юбилей (группе исполнилось 10 лет) музыканты отметили, так сказать, мировым туром. Но есть нюанс, как говорится. В Таллинне Анастасия Креслина и Николай Костылев выступили в октябре.

Максим Леонидов, возможно, хлопнул дверью не так громко, как его коллеги. Он обосновался в Израиле, а в 2022 году даже заехал в Москву на премьеру мюзикла „Ничего не бойся, я с тобой“, составленный из песен группы „Секрет“. В столице России мюзикл идёт до сих пор, но сам Леонидов выступать в РФ отказывается. „Лучшее из СЕКРЕТного“ Максим спел в Таллинне 2 декабря.