„Как всегда виновата я“: Собчак ответила наоравшему на нее пропагандисту Соловьеву

„Собчак, ты тварь! Сотрудники которой торчат под обвинениями и будет сидеть. Ты им давала указания, и они показывают на тебя. Ты понимаешь, что у тебя вечная индульгенция, и ты ото всюду выскочишь. Ты ...!“ — раскричался Соловьёв. Попутно он подобрал из своего запаса ругательств эпитеты „мерзкие блевотные содомиты“ и „гадкие и мерзкие твари“ по отношению почти ко всем участникам вечеринки.

„Настя! Ты ничего этого не заслуживаешь! Мы все этого не заслуживаем. Просто мы живем в такое время. И его надо просто пережить. Я тебя люблю, и я с тобой. И это неправда, что ты одна. Ты не одна. Просто у тех, кто с тобой сегодня, нет права на громкий голос. Кричат другие голоса… Обнимаю тебя крепко-крепко. Все пройдет“, — пытается поддержать Ксения Настю Ивлееву.