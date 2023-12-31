Анну Асти могут лишить российского гражданства

Певицу Анну Asti могут лишить гражданства России в том случае, если на нее будет заведено уголовное или административное дело, рассказал News.ru адвокат Андрей Алешкин. Впрочем, по его словам, такой исход маловероятен, так как нет данных о совершенных певицей правонарушениях.

„Новеллы, которые сейчас используют для лишения гражданства, — это административная либо уголовная ответственность. То есть, если человека признают виновным, в качестве дополнительного наказания его лишают российского гражданства. Такие случаи уже были в практике. При этом стоит упомянуть, что закон позволяет лишить человека лишь приобретенного гражданства. Если певица не совершала никаких противоправных действий и против нее не возбуждено дело, весьма маловероятно, что ее лишат гражданства, — рассказал Алешкин.

Адвокат пояснил, что скандальная вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой стала поводом для множества проверок. Однако само ее проведение не является поводом для возбуждения каких-либо уголовных дел, считает эксперт.

Тем не менее, певицу уже успели „наказать рублём“. От её выступлений дружно отказались организаторы нескольких корпоративов. По подсчётам Mash, она таким образом недополучит порядка 130 тыс. евро, которые можно было заработать буквально за пару дней.

Ну и вслед за Филиппом Киркоровым Анну вырезали из новогодней комедии канала ТНТ. В ходе экстренных пересъёмок её заменили на Клаву Коку.