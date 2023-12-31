Умерла 82-летняя диктор советского ТВ Галина Зименкова

Галина Зименкова скончалась в реабилитационном центре в минувшую пятницу после продолжительной болезни.

„Галина Зименкова всю жизнь проработала в программе „Время“. Галине Михайловне в ноябре исполнилось 82. Она долго болела: тяжёлая судьба, умер сын. Много раз пыталась его лечить от зависимости, но безуспешно. Осталась совсем одна“, — написал телеведущий Дмитрий Борисов в своём telegram-канале.

Галина Зименкова родилась в 1941 году в Казани. После школы она закончила местное театральное училище по специальности „актриса театра и кино“, а затем поступила в Ленинградский государственный институт культуры.

Некоторое время Зименкова работала на казанском радио, а затем переехала в Москву и более 20 лет была диктором Центрального телевидения СССР, работала редактором-консультантом отдела писем Первого канала, а также вела занятия по технике речи и дикторскому мастерству в Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания.