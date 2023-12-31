Умер дважды номинированный на „Оскар“ британский актер Том Уилкинсон

„С большой печалью семья Тома Уилкинсона сообщает, что он внезапно скончался дома 30 декабря. Его жена и семья были с ним“, — говорится в заявлении его агента от имени семьи.

За свою карьеру, длившуюся почти 50 лет, Уилкинсон завоевал множество актерских наград, а также был дважды номинирован на „Оскар“. Актер получил „Золотой глобус“ и „Эмми“ как лучший актер второго плана за роль Бенджамина Франклина в сериале HBO 2008 года „Джон Адамс“.

Уилкинсон родился в семье фермеров в йоркширской долине Уорфедейл в 1948 году. Славу и признание критиков он получил после фильма „Мужской стриптиз“ (The Full Monty), где он сыграл Джеральда Артура Купера — мастера сталелитейного завода, который пытается скрыть свое увольнение от жены. Среди известных фильмов в его карьере есть драма „Влюбленный Шекспир“, боевики „Бэтмен. Начало“ и „Миссия невыполнима“, драма „Вечное сияние чистого разума“.