„Я уже старый“: юморист Морозов встретит новый год в одиночестве

Шоумену совершенно ни к чему приглашать гостей, устраивать застолья и пиршества, сжигать записки под бой курантов. По словам Морозова, он превосходно чувствует себя в тишине и спокойствии. По всей видимости, теперь именно этого не достает артисту после бурной гастрольной жизни и постоянных съемок.

Юморист вполне доволен перспективой встретить Новый год в гордом одиночестве. „Я один дома, мне хорошо. Мне ничего не надо. Я уже старый, мне хочется тишины и покоя“, — поделился Александр.

Также Морозов поделился, что на протяжении многих лет сохраняет теплые, приятельские отношения со своими коллегами по юмористическому проекту „Кривое зеркало“. „Так как „Кривого зеркала“ давно не существует, конечно, мы разбрелись, но я с кем-то поддерживаю отношения, но это, в основном, чисто рабочие отношения. Я с Бандуриным Колей часто вижусь, с Мишей Вашуковым, с Мишкой Беловым. Мы друзья, но видимся на работе, и все. То есть у меня своих полно забот, у них своих, как у всех у нас. Многие думают, что артисты, которые на сцене выступают вместе, они и в жизни вместе живут. Это не так“, — поделился Морозов.

Юморист запомнился публике не только яркими образами, но и кардинальными изменениями во внешности. Ему удалось похудеть на 80 килограммов. После этого артист обратился за помощью к врачам, чтобы те избавили его от лишней кожи.

Морозов не скрывает, что сумел проститься с лишними килограммами при помощи операции по уменьшению желудка. На данный момент комик полностью доволен своим внешним видом, но работать над собой он планирует и далее.