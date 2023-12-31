„Голая вечеринка“ ударила даже по Шуфутинскому и Чеботиной, которые в ней не участвовали: как это случилось

В новогоднюю ночь Киркорова вырезали практически из всех телешоу, вместе с ним должны были выступать дуэтом Люся Чеботина и Михаил Шуфутинский. При этом, по словам самого шансонье, совместный трек с Киркоровым должен был понравиться зрителям, так как артисты подготовили нечто особенное.

„Он меня заразил этой песней. Филипп мне сказал, что больше никого не представляет в этой композиции. Я послушал и согласился. Филипп — классный артист! Я сегодня получил удовольствие“, — говорил Шуфутинский.

Однако презентовать хит в эфире не получится, так как сцены с Киркоровым вырезали. Совместной песни Киркорова и Чеботиной тоже не будет, однако артистка все-таки немного выиграла от „отмены“ певца — она заменит музыканта на „Зимнем Show“, которое пройдет в Москве 1 января.