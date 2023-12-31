31.12.2023, 21:42
ФОТО С МЕСТА СОБЫТИЙ | Толпы людей, световое шоу и любимые музыканты: как на площади Вабадузе в Таллинне отметили новый год(1)
В столице на площади Свободы жители и гости Таллинна провожают старый и встречют новый год в компании с Trad.Attack!, Nublu и Gameboy tetris, а также группой Laine. Помимо концерта гостей праздника ждет световое шоу!
Большой новогодний праздник начался в 21:00 с выступления коллектива Laine. В 22 часа эстафету подхватили Trad.Attack!, а в 23.00 - Nublu и Gameboy tetris.
Завершился вечер и год масштабным световым шоу.
Как и в прошлом году, в эту новогоднюю ночь власти Таллинна решили не устраивать фейерверк.
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