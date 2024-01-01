„Где мой мужчина?!“: Ольга Бузова продолжает искать новую любовь

37-летняя телезвезда утверждает, что мечтает встретить достойного мужчину и создать крепкую и гармоничную семью. У Бузовой много поклонников, иногда она ходит на свидания, но не решается на долговременные отношения. Ольга призналась, что уже устала находиться в статусе свободной девушки.

Бузова заявила, что почти все её коллеги, несмотря на занятость и постоянные съёмки, смогли построить отношения. „Я не понимаю, у всех жена есть, все рожают, а я всегда говорю, что миром правит любовь, построй свою любовь. Где моя любовь, мужчина?!“ — с шутливым возмущением поинтересовалась Ольга.

Бузова решила визуализировать портрет идеального для себя мужчины. „Свободный, не женат, не в тюрьме, высокий, брюнет. Он должен любить спорт и заниматься спортом, вот это самое главное“, — пояснила Ольга.

Певица уже была замужем — за футболистом Дмитрием Тарасовым. Они развелись в конце 2016-го. Ольга тяжело переживала расставание и нашла спасение в работе. С 2019 по 2021-й артистка была в отношениях с Давидом Манукяном. Влюбленные собирались пожениться, но в итоге расстались. Недавно появились слухи, что блогер и телеведущая снова сошлись, однако Бузова опровергла эту информацию.