„Грустно смотреть, как ты извиняешься“: Анфиса Чехова упрекнула Настю Ивлееву
Анфиса Чехова публично обратилась к Анастасии Ивлеевой после скандала с „голой“ тусовкой. Она поддержала старую подругу, от которой отреклись многие селебрити, — пишет The Voice.
После „голой вечеринки“ Настю обвинили в пошлости и безнравственности, в том числе звезды, которые присутствовали на мероприятии. Многие артисты, веселившиеся на тусовке, оправдались тем, что не знали, куда шли, и Ивлеева их подставила. На защиту блогерши встала Чехова.
„Дорогая Настя, я не присутствовала на твоей обнаженной вечеринке! — отметила Анфиса. — Мы с тобой не подруги и даже не приятельницы, и это нормально. Но, если бы я получила приглашение, то, возможно, бы пришла, в самом шикарном своем „голом платье“. Или не пришла, если бы у меня не было настроения шалить и провоцировать. И я бы уж точно, приоткрыв эту дверь, решила бы прямо на входе, стоит ли переступать порог. Ведь за каждый свой вход в то или иное отверстие я всегда беру ответственность на себя. Но это я так рассуждаю, потому что мне нечего терять: у меня нет ни званий, ни ТВ-огоньков, ни новогодних корпоративов“.
Бывшая ведущая шоу „Модель XL“ отметила, что 28 лет „варится в котле“ шоу-бизнеса и по себе знает, что настоящая дружба здесь — очень редкое явление. По словам Анфисы, люди, жаждущие славы, нарцисстичны, дружат с теми, кто в топе и в любых ситуациях выбирают себя
„Для меня дружба - это очень искренний и глубокий процесс, поэтому в шоу- бизнесе друзей у меня почти нет. Когда-то, много лет назад, я вполне могла бы оказаться на твоем месте. Ведь провокации, секс-эпатаж и легкомысленные вечеринки были моей стихией, с одной лишь разницей, что я никогда не любила свое тело настолько, чтобы устраивать „голые вечеринки““, — призналась артистка.
Сейчас телезвезда с трудом представляет, как в России могла существовать её передача „Секс с Анфисой Чеховой“. Она отметила, что с тех пор многое изменилось, и вечеринка Ивлеевой произошла не в то время и не в том месте. По словам Анфисы, она понимает желание девочки из поселка воплотить в жизнь голливудскую мечту. „Ведь все мы, не секрет, следили за западными звездами и хотели ориентироваться на них! Когда-то это не считалось крамольным. С их дорогущими платьями и украшениями, с их свободой самовыражения и рисковыми выходками“, — отметила она.
Чехова заявила, что раньше, когда она вела передачу о сексе, западные журналисты брали у нее интервью и называли секс-революционеркой. Сейчас телезвезда полагает, что это была буря в стакане – „побулькало“ немного и всё вернулось на круги своя. Анфиса заверила, что ей не обидно, поскольку теперь ее интересы далеки от провокации и секса.
„Мне было грустно смотреть твое видео, особенно когда ты извиняешься перед гостями, которые с радостью включились в игру, которую ты им предложила, — заверила телеведущая. — И костюмы тщательно подобрали, и на фото выглядят подозрительно довольными, как будто за этой дверью им явно было находиться в кайф. Я не осуждаю их переобувания. Всем страшно лишиться заработка, регалий и эфиров. Но перед ними тебе извиняться не за что!“
Чехову также зацепили слова Насти о том, что она якобы всё это заслужила. Анфиса уверена, что Ивлеева заслужила не травлю, а славу — своей работоспособностью и харизмой. „Только никто не предупреждает нас, маленьких девочек, жаждущих звездной жизни, что слава - это наказание, замаскированное под подарок. Те, кто сегодня обожают тебя - завтра первыми кинут в тебя камень!“ — отметила Чехова.
Анфиса заявила, что Настя не должна винить себя и за то, что перестала быть девчонкой из соседнего села и отдалилась от народа, поскольку не обязана всегда оставаться такой. По словам звезды, это ненормально, если человек не меняется с течением жизни.
„Конечно, любить простую девчонку легко, ведь ты видишь в ней себя! — высказалась артистка. — У неё так же нет денег, и у нее схожие проблемы, она ездит на метро, так же просто мыслит и делает те же ошибки, и она одевает на свою пятую точку брюки из „Глории Джинс“, а не ожерелье за 23 миллиона (230 тыс. евро). Но в любом случае ты получишь осуждение, когда из простой девчонки вырастешь в успешную, обеспеченную, красивую, реализованную и сложную личность! Люди осудят тебя, потому что они не выросли вместе с тобой, они остались стоять на том же месте, и теперь сравнение с тобой приносит им только боль и разочарование!“
Чеховой жаль, что Настя попала в такую ситуацию, не сделав, по ее мнению, ничего предосудительного, кроме глупости затеять вечеринку, неуместную в контексте времени и обстоятельств. Анфиса считает, что никто бы и не заметил эту тусовку, если бы Ивлеева не была настолько популярной персоной.
„Я тоже когда-то придумывала новые и новые способы привлечь к себе внимание и самовыразиться! Многие из них были ошибочными, за некоторые мне стыдно! Но сейчас я понимаю, что все наши „публичные падения“ — это такая мелочь. Единственное, что стоит наших слез - это потеря близости с людьми, которых мы впустили в наше сердце. Когда от тебя отворачиваются самые близкие — это и есть настоящая трагедия“, — заявила телеведущая.
Анфиса отметила, что ей не всегда откликается творчество Насти, но она считает ее личностью, вызывающей интерес. Чехова заявила, что всегда готова ее поддержать и поделиться опытом.