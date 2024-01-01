„Грустно смотреть, как ты извиняешься“: Анфиса Чехова упрекнула Настю Ивлееву

После „голой вечеринки“ Настю обвинили в пошлости и безнравственности, в том числе звезды, которые присутствовали на мероприятии. Многие артисты, веселившиеся на тусовке, оправдались тем, что не знали, куда шли, и Ивлеева их подставила. На защиту блогерши встала Чехова.

„Дорогая Настя, я не присутствовала на твоей обнаженной вечеринке! — отметила Анфиса. — Мы с тобой не подруги и даже не приятельницы, и это нормально. Но, если бы я получила приглашение, то, возможно, бы пришла, в самом шикарном своем „голом платье“. Или не пришла, если бы у меня не было настроения шалить и провоцировать. И я бы уж точно, приоткрыв эту дверь, решила бы прямо на входе, стоит ли переступать порог. Ведь за каждый свой вход в то или иное отверстие я всегда беру ответственность на себя. Но это я так рассуждаю, потому что мне нечего терять: у меня нет ни званий, ни ТВ-огоньков, ни новогодних корпоративов“.

Бывшая ведущая шоу „Модель XL“ отметила, что 28 лет „варится в котле“ шоу-бизнеса и по себе знает, что настоящая дружба здесь — очень редкое явление. По словам Анфисы, люди, жаждущие славы, нарцисстичны, дружат с теми, кто в топе и в любых ситуациях выбирают себя

„Для меня дружба - это очень искренний и глубокий процесс, поэтому в шоу- бизнесе друзей у меня почти нет. Когда-то, много лет назад, я вполне могла бы оказаться на твоем месте. Ведь провокации, секс-эпатаж и легкомысленные вечеринки были моей стихией, с одной лишь разницей, что я никогда не любила свое тело настолько, чтобы устраивать „голые вечеринки““, — призналась артистка.