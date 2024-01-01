Самые ожидаемые фильмы 2024 года

„Проклятые воды“ (с 5 января). Режиссер-дебютант Брайс Макгуайр переснимает свою короткометражку 2014 года про сверхъестественные силы в бассейне под руководством продюсера Джейсона Блума.

„Лиза Франкенштейн“ (с 9 февраля). Хоррор-комедия про девочку-готку, которая воскрешает труп мужчина Викторианской эпохи. Это режиссерский дебют Зельды Уильямс, дочери Робина Уильямса, по сценарию Диабло Коуди („Джуно“).

„Винни Пух: Кровь и мед 2“ (с 22 февраля). Сиквел дешевого мем-хоррора 2023 года про свихнувшихся героев Алана Милна.

„Воображаемый друг“ (с 8 марта). Режиссер Джефф Уодлоу („Остров фантазий“) и продюсер Джейсон Блум сделали хоррор про зловещую детскую игрушку — медведя, который оказывается не тем, за кого себя выдает.

„Первое знамение“ (с 5 апреля). Билл Найи, Ральф Айнесон, Нелл Тайгер Фри, Соня Брага и другие в приквеле хоррор-серии „Омен“. Режиссер — Аркаша Стивенсон („Легион“, „Новый вишневый вкус“).

„Наблюдатели“ (с 7 июня). Ишана Шьямалан, дочь автора „Шестого чувства“, дебютирует в режиссуре с хоррором про художницу (Дакота Фаннинг), которую преследуют таинственные существа в ирландских лесах.

„Не говори никому“ (с 9 августа). Ремейк одноимённого датского триллера про семью (Джеймс Макэвой и Маккензи Дэвис), чей отпуск в загородном доме приятелей превращается в кошмар.

„Улыбка 2“ (с 18 октября). Продолжение кассового хоррор-хита 2022 года. В сиквеле режиссер Паркер Финн обещает исследовать природу жуткого проклятия.

„Ужасающий 3“ (с 25 октября). Продолжение жесткого и очень популярного слэшера. На этот раз клоун Арт (Дэвид Ховард Торнтон) будет мучать всех в рождественских декорациях.

„Токсичный мститель“ (дата не определена). Ремейк одноименной треш-комедии. В главных ролях — Кевин Бейкон, Джейкоб Тремблей, Питер Динклэйдж, Элайджа Вуд и режиссер фильма Мэйкон Блэр („В этом мире я больше не чувствую себя как дома“).

„Стрим“ (дата не определена). Краудфандинговый хоррор про семейных отдых в отеле с маньяками от части команды, работавшей над франшизой „Ужасающий“. В главной роли — Джеффри Комбс, звезда „Реаниматора“.atomic:embed 2

„Колдовская доска“ (дата не определена). Перезапуск одноименного хоррора 1986 года. В главных ролях — Джейми Кэмпбелл Бауэр („Очень странные дела“) и Мэдисон Айсмен („Девушка, которая боялась дождя“), режиссер — Чак Рассел („Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна“).

„Незнакомцы: часть первая“ (дата не определена). Культовый режиссер Ренни Харлин („Скалолаз“) переснимает одноименный хоррор 2007 года про трех психопатов в масках. В работе находится сразу три (!) фильма, причем сиквел тоже снимает Харлин.

„Саван“ (дата не определена). Новый фильм Дэвида Кроненберга, который он описывает как самый личный за всю карьеру. Главный герой — вдовец Карша (Венсан Кассель), изобретает прибор для связи с загробным миром. В фильме также снялись Дайан Крюгер и Гай Пирс.

„Ночная сучка“ (дата не определена). Комедийный хоррор Мариэль Хеллер („Прекрасный день по соседству“) с Эми Адамс в роли матери семейства, которая иногда превращается в собаку.