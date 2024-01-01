Самые ожидаемые фильмы 2024 года

Супергерои и суперзлодеи
„Мадам Паутина“ (с 23 февраля)
Очередной фильм киновселенной Sony, посвященный врагам и коллегам Человека-паука (без самого Человека-паука). На этот раз главной героиней станет фельдшер Кассандра Уэбб (Дакота Джонсон), открывшая у себя способности к ясновидению. Ее союзниками будут другие важные паучихи из комиксов Marvel — Джулия Карпентер (Сидни Суини), Мэтти Франклин (Селеста О’Коннор) и Аня Коразон (Изабела Мерсед), а противником станет загадочный Иезекиль Симс (Тахар Рахим), который охотится за суперсилами. Режиссером выступила С. Дж. Кларксон, снимавшая эпизоды сериалов „Наследники“, „Джессика Джонс“ и „Декстер“.
„Крэйвен-охотник“ (с 30 августа)
Еще одно пополнение киновселенной Sony. Джей Си Чендор („Предел риска“, „Самый жестокий год“) снял фильм про легендарного Сергея Кравинова, известного как Крэйвен (Аарон Тейлор-Джонсон). Этот могучий охотник будет снова доказывать свой статус альфа-хищника и защищать мир животных. Компанию Тейлору-Джонсону составят Рассел Кроу (он сыграл отца Крэйвена), Ариана ДеБос (ведьма Калипсо), а также на экране появятся суперзлодеи Носорог (Алессандро Нивола) и Хамелеон (Фред Хехингер). Кстати, недавно с Крэйвеном можно было познакомиться поближе в видеоигре Marvel’s Spider-Man 2, где он выступил одним из главных врагов Человека-паука.
„Веном 3“ (с 8 ноября)
Третье за год пополнение киновселенной Sony и продолжение ее главного хита. Том Харди возвращается в роли журналиста Эдди Брока, который приютил в своем теле инопланетного симбиота Венома. Сюжетных подробностей немного. Известно, что важные роли сыграют Джуно Темпл и Чиветель Эджиофор, а режиссером выступила дебютантка Келли Марсел, до этого известная как основная сценаристка франшизы.
„Дэдпул 3“ (с 26 июля)
Голливудская забастовка сценаристов жестко ударила по киновселенной Marvel, и в итоге в 2024-м на большие экраны выйдет лишь один блокбастер. Зато какой! „Дэдпул 3“ знаменует собой возвращение под крыло Marvel целого ряда супергероев: компанию болтливому наемнику Уэйду Уилсону (Райан Рейнольдс) составит сам Росомаха (Хью Джекман). Ждем пулеметные меташутки про мультивселенные и впечатляющее число камео. Фанаты строят безумные теории, но пока подтверждено лишь возвращение Дженнифер Гарнер в роли Электры из фильма „Сорвиголова“ и одноименного спин-оффа.
„Джокер: Безумие на двоих“ (с 4 октября)
Пока киновселенная DC готовится к перезапуску под руководством Джеймса Ганна, продолжают выходить самостоятельные произведения, которые не будут вписаны в новую генеральную линию. „Безумие на двоих“ — прямое продолжение мрачного „Джокера“ (2019), в режиссерском кресле снова Тодд Филлипс, а заглавного антигероя опять сыграл Хоакин Феникс. У сиквела есть два важных нюанса: в нем появится Леди Гага в роли Харли Квинн, а по жанру это будет мюзикл.
Анимация и семейное кино
„Орион и тьма“ (2 февраля, Netflix)
Полнометражный фэнтези-мультфильм, основанный на одноименной детской книге Эммы Ярлетт. Обыкновенный школьник Орион боится всего на свете — темноты, высоты, пчел, клоунов. Чтобы начать полноценную жизнь, ему придется справиться со своими страхами, а поможет ему в этому Тьма. Главные роли озвучили Джейкоб Тремблей, Пол Уолтер Хаузер и Вернер Херцог. Режиссер — дебютант Шон Чэрмэтц, а главной звездой выступает оскароносный сценарист Чарли Кауфман („Вечное сияние чистого разума“), который и сам отметился в области анимации несколько лет назад со взрослым мультфильмом „Аномализа“.
„Воображаемые друзья“ (c 17 мая)
Звезда „Офиса“ и создатель „Тихого места“ Джон Красински снял детский фильм по собственному сценарию про молодую девушку (Кэйли Флеминг), которая способна видеть воображаемых друзей, придуманных другими людьми в детстве. Красински описывает свой фильм как игровую версию мультиков Pixar, а в ролях второго плана и озвучки задействовано два десятка звезд: сам режиссер, Эмили Блант, Стив Карелл, Фиби Уоллер-Бридж, Райан Рейнольдс, Мэтт Дэймон, Аквафина и многие другие.
„Гарфилд“ (с 24 мая)
Самый известный рыжий кот возвращается, да еще и в озвучке Криса Пратта! В новом полнометражном мультфильме Марка Диндала („Похождения императора“) Гарфилд опять встречает давно потерянного отца Вика (Сэмюэл Л. Джексон). Вместе с другом-псом Оди (Харви Гильен) он покидает уютный дом, чтобы принять участие в уличных авантюрах.
„Головоломка 2“ (с 14 июня)
Сиквел одного из самых успешных мультфильмов Pixar (первая „Головоломка“ собрала в мировом прокате 850 млн долларов). Сценарий написала Мэг ЛеФов, работавшая над первой частью. В продолжении девочка Райли взрослеет, и спектр ее эмоций расширяется, а важнейшим новичком становится Тревога (ее озвучила Майя Хоук).
„Приключения Паддингтона 3“ (с 8 ноября)
Продолжение одной из главных семейных франшиз XXI века (второй „Паддингтон“ регулярно попадает во всевозможные тематические топы). В третьей части мохнатый любитель мармелада отправляется в Перу, чтобы навестить свою тетю Люси, но, разумеется, попадает в очередное приключение. Третью часть снял клипмейкер Дагал Уилсон, заменивший в режиссерском кресле Пола Кинга, зато все актеры из предыдущих частей в деле: Бен Уишоу снова озвучил Паддингтона, а его друзей сыграли Хью Бонневилль, Джим Бродбент и другие. А еще в триквеле появятся Оливия Колман, Антонио Бандерас и Эмили Мортимер.
„Муфаса: Король Лев“ (с 20 декабря)
Приквел „Короля Льва“ 2019 года — снова в виде фотореалистичного анимационного фильма. Сюжет посвящен молодому Муфасе и его отношениям со Шрамом. Режиссером выступил Барри Дженкинс („Лунный свет“), сценарий написал Джефф Натансон („Терминал“). Тимона и Пумбу опять озвучат Билли Айкнер и Сет Роген.
Что еще посмотреть
„Уоллес и Громит“ (со 2 февраля). В новом пластилиновом мультфильме Ника Парка герои столкнутся с чрезвычайно умным гномом.
„Кунг-фу Панда 4“ (с 15 марта). Боевая панда По (Джек Блэк) становится лидером Долины Мира и ищет себе преемника на посту Воина Дракона.
„Гадкий я 4“ (с 3 июля). Сюжет очередной части популярной франшизы остается неизвестным, но в ней наверняка вновь появятся всеми любимые миньоны.
„Трансформеры один“ (с 13 сентября). Анимационный приквел фильмов, посвященный отношениям Оптимуса Прайма и Мегатрона на планете Кибертрон.
„Властелин колец: Война рохирримов“ (с 13 декабря). Мультфильм Кэнди Камиямы („Оборотни“) про Хельма Хаммерхэнда (его озвучил Брайан Кокс), легендарного короля Рохана.
„Соник 3“ с 20 декабря). Завершение трилогии по мотивам серии видеоигр Sonic the Hedgehog. В третьем фильме будет полноценно представлен Шэдоу, появившийся в сцене после титров второй части.
„Человек-паук: За пределами Вселенной“ (дата не определена). Прямое продолжение мультфильма „Паутина вселенных“ должно было выйти в 2024-м, первоначально релиз был запланирован на 29 марта. Сроки могут сдвинуться, но из-за забастовки актеров проект может не успеть.
Блокбастеры, боевики и фантастика
„Пчеловод“ (с 12 января)
Джейсон Стэйтем уже был механиком, перевозчиком и шпионом, а теперь осваивает новую профессию. Правда, это все равно не драма про пасечника, а боевик про бывшего спецагента из секретной организации „Пчеловоды“, который решает тряхнуть стариной, чтобы отомстить за смерть друга. Компанию Стэйтему составят Джереми Айронс, Джош Хатчерсон и Эмми Рэвер-Лэмпман, а снял фильм Дэвид Эйр, режиссер „Тренировочного дня“.
„Аргайл: Супершпион“ (со 2 февраля)
Комедийный боевик Мэттью Вона („Kingsman: Секретная служба“) по сценарию Джейсона Фукса („Чудо-женщина“). Писательница шпионских романов Элли Конвей (Брайс Даллас Ховард) редко выходит из дома, но однажды попадает в настоящий переплет, когда сюжеты ее книг пересекаются с реальными преступлениями секретной организации. В фильме сыграли Генри Кавилл, София Бутелла, Дуа Липа, Брайан Крэнстон, Джон Сина, Кэтрин О’Хара, Ариана ДеБос, Сэм Рокуэлл, Сэмюэл Л. Джексон и серый кот Чип, домашний питомец режиссера и его жены Клаудии Шиффер.
„Дюна: Часть вторая“ (с 1 марта)
Продолжение фантастического блокбастера Дени Вильнёва с внушительным актерским составом. В сиквеле, который экранизирует вторую половину романа „Дюна“ Фрэнка Герберта, Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) вместе с Шани (Зендея) и фременами пытаются отомстить тем, кто уничтожил семью героя. Все звезды первого фильма вернутся к своим ролям, а к ним присоединятся новички Флоренс Пью, Остин Батлер, Леа Сейду и Кристофер Уокен.
„Охотники за привидениями: Леденящий ужас“ (с 29 марта)
Вторая часть мягкого перезапуска франшизы и прямое продолжение фильма „Охотники за привидениями: Наследники“. Семья Спенглер возвращается в Нью-Йорк и объединяет усилия со старыми охотниками, чтобы остановить злую силу, способную устроить новый ледниковый период. В фильме снялись Финн Вулфхард, Пол Радд, Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон и многие другие. „Леденящий ужас“ станет первым фильмом серии без участия Айвана Райтмана — режиссер классической дилогии и продюсер „Наследников“ умер в феврале 2022 года.
„Микки 17“ (с 29 марта)
Новый фильм режиссера „Паразитов“ Пон Джун-хо по мотивам фантастического романа „Микки 7“ Эдварда Эштона. Роберт Паттинсон сыграл „одноразового“ сотрудника человеческой экспедиции по колонизации ледяной планеты, чье сознание после смерти загружается в новое тело. В фильме также снялись Тони Коллетт, Стивен Ян и Марк Руффало.
„Годзилла и Конг: Новая империя“ (с 12 апреля)
Новый кроссовер киновселенной MonsterVerse. Древний ящер и огромная обезьяна становятся союзниками в борьбе с новым злом, которое таится в земных недрах. На фоне гигантов будут копошиться Дэн Стивенс, Ребекка Холл и Брайан Тайри Генри, а режиссером выступил Адам Вингард, снявший предыдущий фильм киновселенной — „Годзилла против Конга“ (2021).
„Мятежная луна, часть 2: Дарующий шрамы“ (19 апреля, Netflix)
Вторая часть нового космического эпоса Зака Снайдера, вдохновленного „Звездными войнами“ и самурайскими лентами Акиры Куросавы. Главная героиня Кора (София Бутелла) продолжает изнурительное сражение с Империумом.
„Каскадеры“ (c 3 мая)
Экшен-комедия Дэвида Литча („Джон Уик“, „Быстрее пули“) по мотивам одноименного американского телесериала 1980-х. Каскадер-неудачник Кольт (Райан Гослинг) вынужден сниматься в блокбастере, чтобы помочь бывшей девушке Джоди (Эмили Блант), которая дебютирует в режиссуре. Одновременно с этим пропадает главная звезда фильма (Аарон Тейлор-Джонсон), и Кольт пытается его разыскать.
„Планета обезьян: Новое царство“ (с 22 мая)
Продолжение фильма „Планета обезьян: Война“ (2017). Спустя десятилетия после событий предыдущей части люди одичали, а обезьяны разбились на множество кланов. Новый вождь Проксимус (Кевин Дюран) извращает наследие Цезаря, устраивая охоту за человеческими технологиями, а молодой шимпанзе Ноа (Оуэн Тиг) и девушка Мэй (Фрейя Аллан) пытаются ему помешать. Режиссер — Уэс Болл, снявший трилогию „Бегущий в лабиринте“.
„Фуриоса: Хроники Безумного Макса“ (с 24 мая)
Приквел постапокалиптического боевика „Безумный Макс: Дорога ярости“ (2015), посвященный Фуриосе (в новом фильме ее сыграла Аня Тейлор-Джой). Когда-то ее силой забрали из семьи, но молодая воительница отчаянно пытается туда вернуться. Фуриоса оказывается в центре конфликта между лидером байкеров Дементусом (Крис Хемсворт) и Несмертным Джо (Том Бёрк). Новую часть франшизы снял ее создатель и постоянный режиссер Джордж Миллер.
„Плохие парни 4“ (с 14 июня)
Адиль Эль Арби и Билал Фалла, воскресившие комедийную экшен-франшизу Майкла Бэя в фильме „Плохие парни навсегда“, возвращаются с новой частью. В ней Уилл Смит и Мартин Лоуренс снова сыграют детективов Лоури и Бёрнетта. Подробности сюжета пока неизвестны, но в роли главного злодея заявлен Эрик Дэйн, звезда „Анатомии страсти“.
„Гладиатор 2“ (с 22 ноября)
Спустя почти четверть века Ридли Скотт выпускает продолжение культового „Гладиатора“. Главным героем станет Луций (Пол Мескал), племянник императора Коммода. В фильме также снялись Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Конни Нильсен, Мэтт Лукас и другие. Сценарий написал Дэвид Скарпа, работавший над последними фильмами Скотта („Наполеон“, „Все деньги мира“).
„Карате-пацан 2“ (с 13 декабря)
Джеки Чан возвращается к роли мистера Хана, эксперта по боевым искусствам из „Карате-пацана“, а Ральф Маччио снова сыграет Дэниэла Ла Руссо из трилогии „Парень-каратист“ и сериала „Кобра Кай“. Таким образом, „Карате-пацан 2“ станет попыткой объединения всех частей франшизы. Режиссером нового фильма стал Джонатан Энтвистл („Конец ***го мира“).
„Министерство неджентельменских дел“ (дата не определена)
Новый боевик Гая Ричи с неизменно звездным актерским составом. В нем снялись Генри Кавилл, Эйса Гонсалес, Алан Ричсон, Кэри Элвес, Тиль Швайгер и другие. Сюжет основан на книге Дэмиена Льюиса „Тайные воины Черчилля“ и рассказывает о шпионской организации, которая сражалась с нацистами и стала прародительницей современных секретных военных операций.
Что еще посмотреть
„Дрянные девчонки“ (с 12 января). Музыкальная комедия по мотивам бродвейского мюзикла, который, в свою очередь, был написан по одноименному фильму 2004 года; сценарий вновь написала Тина Фей, а главную роль исполнила Энгаури Райс („Славные парни“).
„Девица“ (8 марта на Netflix). Милли Бобби Браун сыграла принцессу, которая не захотела стать добычей дракона. Фильм снял Хуан Карлос Фреснадильо („Уэнсдэй“)
„Гражданская война“ (с 26 апреля). Алекс Гарленд („Из машины“) возвращается с фильмом про распад США на отдельные штаты.
„Балерина“ (с 7 июня). Ана де Армас сыграла танцовщицу-киллера в спин-оффе „Джона Уика“. Режиссер — Лен Уайзман („Другой мир“).
„Смерчи“ (с 19 июля). Ли Айзек Чун („Минари“) снял фильм-катастрофу про разрушительное торнадо. В главных ролях — Глен Пауэлл, Кирнан Шипка и Дэвид Коренсвет.
„Бордерлендс“ (с 9 августа). Многострадальная экранизация видеоигры, главную роль сыграла Кейт Бланшетт. Режиссер — Элай Рот („Хостел“).
„Полицейский из Беверли-Хиллз 4“ (Netflix, лето). Долгожданное возвращение Эдди Мёрфи к своей культовой роли, а компанию ему составят Кевин Бейкон, Джадж Райнхолд, Джозеф Гордон-Левитт и другие.
„Злая“ (с 27 ноября). Фэнтези-ремейк мюзикла, навеянного „Волшебником страны Оз“. Главные роли исполнили Синтия Эриво, Ариана Гранде, Мишель Йео и Джефф Голдблюм.
„Красный“ (Amazon, 2024). Рождественская экшен-комедия с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом. Потенциальное начало франшизы Amazon, посвященной разным праздникам.
„Опустошение“ (Netflix, 2024). Новый боевик Гарета Эванса („Рейд“) с Томом Харди в роли детектива, который сражается с коррупцией и преступностью в родном городе.
„Электрический штат“ (Netflix, 2024). Режиссеры „Мстители: Финал“ Энтони и Джо Руссо экранизируют одноименный комикс про девушку, которая вместе с роботом ищет пропавшего брата. В фильме снялись Милли Бобби Браун, Крис Пратт, Ке Хюи Куан, Стэнли Туччи и другие.
„Космонавт“ (Netflix, 2024). Адам Сэндлер сыграл астронавта, который пытается выполнить загадочную миссию, в новом фильме Йохана Ренка, режиссера „Чернобыля“.
„Надежда, часть 1“ (2024). Триллер На Хо-Джина („Преследователь“) про жителей небольшого города, сталкивающихся с некоей угрозой. В фильме снялись Алисия Викандер, Майкл Фассбендер и звезда „Игры в кальмара“ Чон Хо-ён.
Авторские хиты и драмы
„Химера“ (январь)
Новый фильм Аличе Рорвахер („Счастливый Лазарь“), одной из самых ярких режиссерок последнего десятилетия. Главный герой „Химеры“ — британский археолог Артур (Джош О’Коннор), который оказывается в Италии 1980-х и разыскивает древние артефакты при помощи своего сверхъестественного чутья. Но это вовсе не ради денег, а чтобы воссоединиться с давно утраченной любовью.
„Зона интересов“ (февраль)
Драматический фильм о буднях Рудольфа Хесса (Кристиан Фридель), коменданта Освенцима. Нацист и его семья пытаются построить уютный быт, не замечая того ужаса, что творится за забором их дома. „Зона интересов“ основана на одноименном романе Мартина Эмиса. Премьера нового фильма Джонатана Глейзера („Побудь в моей шкуре“) состоялась на Каннском фестивале в 2023 году, но полноценный мировой прокат стартует только зимой 2023/2024. В декабре фильм вышел в США, а европейские показы начнутся в феврале.
„Боб Марли: Одна любовь“ (с 16 февраля)
Байопик культового регги-музыканта. В главной роли — Кингсли Бен-Адир („Секретное вторжение“). Режиссером выступил Рейнальдо Маркус Грин („Король Ричард“). Фильм рассказывает о восхождении Боба Марли к всемирной славе. Компанию Адиру на экране составят Лашана Линч, Джеймс Нортон, Майкл Гандольфини и другие.
„Рецепт любви“ (с 14 февраля)
Фильм Чан Ань Хунга („Вечность“), получивший приз за лучшую режиссуру на Каннском фестивале 2023 года. Действие происходит во Франции в конце XIX века. Гурман и владелец ресторана Доден (Бенуа Мажимель) живет вместе с поваром Южени (Жюльет Бинош) уже 20 лет, но она упорно отказывается выходит за него замуж. Тогда Доден решает впервые сам приготовить блюдо для любимой женщины.
„Красотки в бегах“ (с 24 февраля)
Первый сольный фильм Итана Коэна (в 2021 году его старший брат Джоэл тоже снял в одиночку „Трагедию Макбета“). Это комедийный роуд-муви, написанный Итаном и его женой Тришей Кук. Главные героини — две подруги (Маргарет Куэлли и Джеральдин Вишванатан), которые едут через всю Америку и случайно сталкиваются с бандой неумелых преступников. В фильме также снялись Мэтт Дэймон, Педро Паскаль и Бини Фелдштейн.
„Претенденты“ (с 26 апреля)
Спортивная драма Луки Гуаданьино („Назови меня своим именем“). Успешный теннисист Арт (Майк Фейст) выбывает из высшей лиги после ряда поражений. Его жена-тренерша Таша (Зендея) уговаривает мужа принять участие в турнире Challenger, где соперником Арта становится Патрик (Джош О’Коннор), бывший любовник девушки. В центре сюжета — любовный треугольник главных героев.
„Байкеры“ (с 21 июня)
Криминальная драма Джеффа Николса („Укрытие“), вдохновленная одноименной фотокнигой Дэнни Лайона. Действие фильма разворачивается в 1960-е и посвящено вымышленному чикагскому мотоклубу, члены которого постепенно превращаются из аутсайдеров в опасных преступников. Главные роли сыграли Остин Батлер и Джоди Комер.
„Мария“ (дата не определена)
Биографический фильм про знаменитую оперную певицу Марию Каллас, посвященный ее последними годам жизни в Париже 1970-х. Главную роль исполнила Анджелина Джоли. Фильм снял Пабло Ларраин по сценарию Стивена Найта. Вместе они работали над „Спенсер“, вольным байопиком принцессы Дианы.
Что еще посмотреть (даты не определены)
„Эммануэль“. Режиссерка Одри Диван („Событие“) переосмысляет культовую эротическую франшизу. В главной роли — Ноэми Мерлан, звезда „Тар“, „Портрета девушки в огне“ и „Куриосы“.
„Мать Мэри“. Эпическая мелодрама студии А24 и Дэвида Лоури („Легенда о Зеленом Рыцаре“) про отношения музыканта и дизайнера. В главных ролях — Михаэла Коэл, Энн Хэтэуэй, Хантер Шаффер и Кайя Гербер.
„Квир“. Лука Гуаданьино экранизирует культовый роман Уильяма С. Берроуза. В главной роли — Дэниэл Крэйг.
„На быстрых лошадях“. Драматический фильм Даниэля Минахана (снимал эпизоды „Рэтчед“ и „Американской истории преступлений“) о ветеране Корейской войны, его жене и брате, который становится частью любовного треугольника. В главных ролях — Джейкоб Элорди, Дэйзи Эдгар-Джонс и Уилл Поултер.
„Джейн“. Альфонсо Куарон снимает фантастический фильм с Шарлиз Терон по мотивам биографии Филипа К. Дика.
Хорроры и триллеры
„Тихое место: День первый“ (с 28 июня)
Спин-офф хоррор-франшизы Джона Красински. Режиссер первых двух фильмов отошел в сторону, оставшись на позиции продюсера, а снял фильм Майкл Сарноски („Свинья“) по сценарию Джеффа Николса („Мад“). „День первый“, как нетрудно догадаться по названию, расскажет о том, как началось вторжение слепых инопланетян с феноменальным слухом. Главные роли сыграют Лупита Нионго, Джимон Хонсу, Алекс Вулф, Денис О’Хэр и Джозеф Куинн.
„Чужой: Ромул“ (с 16 августа)
Ответвление фантастической хоррор-франшизы Ридли Скотта. В режиссерском кресле — Федерико Альварес („Не дыши“), сценарий написал он же совместно со своим постоянным соавтором Родольфо Саягесом („Зловещие мертвецы: Черная книга“). Главные роли сыграли малоизвестные актеры Изабела Мерсед („Убийца 2. Против всех“), Кейли Спейни („Программисты“), Арчи Рено („Тень и кость“) и другие. Действие нового фильма происходит между событиями „Чужого“ и „Чужих“, а по атмосфере Romulus будет ближе к фильмам ужасов, как самая первая часть франшизы.
„Битлджус 2“ (с 6 сентября)
Сиквел гротескной комедии Тима Бёртона. Спустя 36 лет (!) режиссер возвращается к своему знаменитому фильму вместе с Сетом Грэмом-Смитом („Гордость и предубеждение и зомби“). Майкл Китон вновь сыграл заглавного героя, к своим ролям вернулись и Вайнона Райдер и Кэтрин О’Хара. Также в фильме снялись Моника Беллуччи, Уиллем Дефо и Дженна Ортега.
„Носферату“ (дата не определена)
Готический хоррор-ремейк одноименного фильма 1922 года, при этом классика немецкого экспрессионизма, в свою очередь, была неавторизованной экранизацией „Дракулы“ Брэма Стокера. За новую версию жуткой истории про столкновение кровососа графа Орлока (Билл Скарсгард) и четы Хаттер (Лили-Роуз Депп и Николас Холт) отвечает Роберт Эггерс, режиссер „Ведьмы“ и „Маяка“. В фильме также снялись Уиллем Дефо, Эмма Коррин и Аарон Тейлор-Джонсон.
„Ворон“ (дата не определена)
Ремейк культового фильма 1994 года, на съемках которого погиб актер Брэндон Ли. За новую версию отвечает Руперт Сандерс („Призрак в доспехах“), а главную роль исполнил Билл Скарсгард, компанию ему составили Лаура Бирн, Дэнни Хьюстон и певица Fka Twigs. Сюжет остался прежним: убитый музыкант возвращается на землю, чтобы отомстить за смерти себя и своей невесты.
Что еще посмотреть
„Проклятые воды“ (с 5 января). Режиссер-дебютант Брайс Макгуайр переснимает свою короткометражку 2014 года про сверхъестественные силы в бассейне под руководством продюсера Джейсона Блума.
„Лиза Франкенштейн“ (с 9 февраля). Хоррор-комедия про девочку-готку, которая воскрешает труп мужчина Викторианской эпохи. Это режиссерский дебют Зельды Уильямс, дочери Робина Уильямса, по сценарию Диабло Коуди („Джуно“).
„Винни Пух: Кровь и мед 2“ (с 22 февраля). Сиквел дешевого мем-хоррора 2023 года про свихнувшихся героев Алана Милна.
„Воображаемый друг“ (с 8 марта). Режиссер Джефф Уодлоу („Остров фантазий“) и продюсер Джейсон Блум сделали хоррор про зловещую детскую игрушку — медведя, который оказывается не тем, за кого себя выдает.
„Первое знамение“ (с 5 апреля). Билл Найи, Ральф Айнесон, Нелл Тайгер Фри, Соня Брага и другие в приквеле хоррор-серии „Омен“. Режиссер — Аркаша Стивенсон („Легион“, „Новый вишневый вкус“).
„Наблюдатели“ (с 7 июня). Ишана Шьямалан, дочь автора „Шестого чувства“, дебютирует в режиссуре с хоррором про художницу (Дакота Фаннинг), которую преследуют таинственные существа в ирландских лесах.
„Не говори никому“ (с 9 августа). Ремейк одноимённого датского триллера про семью (Джеймс Макэвой и Маккензи Дэвис), чей отпуск в загородном доме приятелей превращается в кошмар.
„Улыбка 2“ (с 18 октября). Продолжение кассового хоррор-хита 2022 года. В сиквеле режиссер Паркер Финн обещает исследовать природу жуткого проклятия.
„Ужасающий 3“ (с 25 октября). Продолжение жесткого и очень популярного слэшера. На этот раз клоун Арт (Дэвид Ховард Торнтон) будет мучать всех в рождественских декорациях.
„Токсичный мститель“ (дата не определена). Ремейк одноименной треш-комедии. В главных ролях — Кевин Бейкон, Джейкоб Тремблей, Питер Динклэйдж, Элайджа Вуд и режиссер фильма Мэйкон Блэр („В этом мире я больше не чувствую себя как дома“).
„Стрим“ (дата не определена). Краудфандинговый хоррор про семейных отдых в отеле с маньяками от части команды, работавшей над франшизой „Ужасающий“. В главной роли — Джеффри Комбс, звезда „Реаниматора“.atomic:embed 2
„Колдовская доска“ (дата не определена). Перезапуск одноименного хоррора 1986 года. В главных ролях — Джейми Кэмпбелл Бауэр („Очень странные дела“) и Мэдисон Айсмен („Девушка, которая боялась дождя“), режиссер — Чак Рассел („Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна“).
„Незнакомцы: часть первая“ (дата не определена). Культовый режиссер Ренни Харлин („Скалолаз“) переснимает одноименный хоррор 2007 года про трех психопатов в масках. В работе находится сразу три (!) фильма, причем сиквел тоже снимает Харлин.
„Саван“ (дата не определена). Новый фильм Дэвида Кроненберга, который он описывает как самый личный за всю карьеру. Главный герой — вдовец Карша (Венсан Кассель), изобретает прибор для связи с загробным миром. В фильме также снялись Дайан Крюгер и Гай Пирс.
„Ночная сучка“ (дата не определена). Комедийный хоррор Мариэль Хеллер („Прекрасный день по соседству“) с Эми Адамс в роли матери семейства, которая иногда превращается в собаку.
„Раскопанная могила“ (дата не определена). Корейский хоррор про эксгумацию останков из подозрительного захоронения. В главных ролях — Чхве Мин-сик („Олдбой“) и Ким Го-ын („Демон“).