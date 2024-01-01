„Не грустите, не обижайте друг друга“: новогоднее обращение Ивана Урганта

„Вот и год прошел. А нам с вами хоть бы что. Не грустите. Не обижайте друг друга. И не обижайтесь друг на друга. Будьте добрыми и внимательными. Как мы и договаривались! И, как говорил герой Драгунского, желаю вам здоровья и веселья! С Новым годом! С любовью, Ваня“, — отметил 45-летний телеведущий, который, впрочем, уже почти два года на ТВ не появляется.