„Не грустите, не обижайте друг друга“: новогоднее обращение Ивана Урганта
Иван опубликовал в соцсети милый пост, в котором от всего сердца поздравил подписчиков. Помимо всего прочего, Ургант дал несколько важных советов, о которых мы порой забываем, — подмечает „СтарХит“.
„Вот и год прошел. А нам с вами хоть бы что. Не грустите. Не обижайте друг друга. И не обижайтесь друг на друга. Будьте добрыми и внимательными. Как мы и договаривались! И, как говорил герой Драгунского, желаю вам здоровья и веселья! С Новым годом! С любовью, Ваня“, — отметил 45-летний телеведущий, который, впрочем, уже почти два года на ТВ не появляется.
Это отметили и комментаторы под постом. „Ванечка, без вас и смотреть ничего не хочется. Пересматриваю старые выпуски с вашим участием“; „Грустно без вас, Иван Андреевич! С Новым годом!“; „Очень скучаем! Ждем вашего возвращения на ТВ!“; „Любим и скучаем по вам, Ваня, возвращайтесь на телевидение. Вас никто не заменит! С Новым Годом всех, друзья! Добра вашему дому“, — делится публика.