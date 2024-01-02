ВИДЕО | „Нас опускают с небес на землю“: Киркоров подвел итоги 2023 года
Народный артист России Филипп Киркоров во время праздничного вечера в своем особняке произнес длинный тост. В видео, которое артист опубликовал в Instagram, он заявил, что 2023 год был замечательным, и добавил, что полезно, когда „опускают с небес на землю“, сообщает „Рамблер“.
„Этот год был замечательным! Он подарил столько встреч, знакомств, эмоций! Лично я, мои друзья запомним 2023-й только с позитивной стороны. Жизнь — разноплановая. Она была бы неинтересной, если бы все было пресно, позитивно. Когда мы привыкаем к чему-то очень хорошему, мы начинаем летать в облаках. Когда нас опускают с небес на землю, мы начинаем ценить самые элементарные вещи, которые мы не замечаем“, — сказал Киркоров.
Артист добавил, что 2023 год раскрыл ему глаза на многое. По словам Киркорова, он понял, кто для него друг, а кто — враг. При этом, считает певец, злопыхателей у него „немерено“.
Ранее Киркорова и ряд других звезд шоу-бизнеса, которые посетили вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, убрали из праздничных эфиров федеральных каналов. Так, Лолита Милявская и Киркоров в „максимально усеченном виде“ появились на НТВ, поскольку они вели финалы сразу двух шоу. Кроме того, ТНТ полностью переснял кусок фильма, в котором играл роль Киркоров.