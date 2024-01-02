Шоубиз
02.01.2024, 10:05

Поздравляем! Эстонский блогер Алина Васильева впервые стала мамой

 
ФОТО: @alinavassiljeva

Блогер из Таллинна Алина Васильева, которая ведет блог о моде и стиле жизни, поделилась радостной новостью - в конце 2023 года она впервые стала мамой.

Об этом блогер сообщила 1 января в Instagram, подводя итоги ушедшего года. „2023 год выдался для всей нашей семьи очень особенным и точно запомнится на всю жизнь“, - написала Алина.

„Главное мое событие ушедшего года и моей семьи - это рождение сына! Мы дома и все хорошо. Наслаждались моментом! Спим, кушаем и восстанавливаемся все вместе“, - поделилась Алина и выставила фото с сынишкой, а также на прогулке с коляской.

Поздравляем молодых родителей!

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии