02.01.2024, 10:05
Поздравляем! Эстонский блогер Алина Васильева впервые стала мамой
ФОТО: @alinavassiljeva
Блогер из Таллинна Алина Васильева, которая ведет блог о моде и стиле жизни, поделилась радостной новостью - в конце 2023 года она впервые стала мамой.
Об этом блогер сообщила 1 января в Instagram, подводя итоги ушедшего года. „2023 год выдался для всей нашей семьи очень особенным и точно запомнится на всю жизнь“, - написала Алина.
„Главное мое событие ушедшего года и моей семьи - это рождение сына! Мы дома и все хорошо. Наслаждались моментом! Спим, кушаем и восстанавливаемся все вместе“, - поделилась Алина и выставила фото с сынишкой, а также на прогулке с коляской.
Поздравляем молодых родителей!