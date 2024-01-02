ФОТО | В концертном зале „Эстония“ прошел торжественный новогодний концерт. Смотрите, кто пришел окультуриться!

Праздничный новогодний концерт Rémy Martin и Eesti Kontsert был вдохновлен фантастической Францией, великолепным Парижем и его чарующей атмосферой.

„Мы очень рады, что дирижер Каспар Мянд подготовил феерическую французскую программу, в которой вместе с изумительным сопрано Мирьям Месак выступила Каролина Эйк, игравшая на потрясающем и очень необычном электронном музыкальном инструменте терменвоксе. Париж – город, где новое и старое идут рука об руку, именно так и мы встретили новый год – очень разнообразной программой в сиянии знакомых всем люстр концертного зала „Эстония““, – сказала главный продюсер Eesti Kontsert Маарит Кангрон.

В блестящем новогоднем концерте в исполнении сопрано Мирьям Месак прозвучали симфоническая прелюдия Клода Дебюсси „Послеполуденный отдых фавна“, „Неведомый остров“ Гектора Берлиоза из вокального цикла „Летние ночи“, оp. 7, „Экстаз“ Анри Дюпарка и „Вальс Джульетты“ из оперы Шарля Гуно „Ромео и Джульетта“. За этими прекрасными произведениями последовали „Благородные и сентиментальные вальсы“ Мориса Равеля.

Под соло терменвокса Каролины Эйк зрители насладились „Пульсирующим танцполом“ Режиса Кампо для терменвокса и оркестра. Богатую палитру эмоций подарила публике симфоническая поэма Джорджа Гершвина „Американец в Париже“. Запомнившейся финальной нотой великолепного французского концерта стала композиция Жака Ибера „Ресторан в Буа-де-Булонь“ из симфонической сюиты „Париж“.

„Новогодний концерт достойно и торжественно открыл начавшийся Год богатства культур. Нас в Liviko радует то, что мы можем внести свой вклад в процветание местной культурной жизни“, – сказал руководитель Liviko Янек Калви. Компания целенаправленно поддерживает социально и культурно значимые сферы, такие как искусство, литература, музыка и спорт. Концерт назван в честь коньячного дома с трехсотлетней историей Rémy Martin.