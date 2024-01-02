02.01.2024, 14:55
ФОТО | Жаркий старт новому году! 54-летняя Дженнифер Лопес посветила идеальными формами на пляже
ФОТО: | Scanpix
Дженнифер Лопес очень идет белое бикини и карибские курорты, пишет glavred.info.
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отправилась на пляжный отдых и ей действительно есть чем похвастаться.
По информации Page Six, 54-летняя певица продемонстрировала свой потрясающий пресс в горячем бикини на Сент-Бартсе.
Лопес прогуливалась вдоль побережья Карибского моря, обернув нижнюю часть тела бледно-розовым полотенцем, дополнив ее соломенной шляпой от солнца и шикарными солнцезащитными очками известного бренда.
Делая шаги, Лопес, казалось, напевала песню. Возможно, она репетировала мелодии из своего будущего альбома и сопровождающего его музыкального фильма „This Is Me… Now“, сопутствующего проекта к ее пластинке 2002 года „This Is Me… then“.