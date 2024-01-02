ФОТО | Жаркий старт новому году! 54-летняя Дженнифер Лопес посветила идеальными формами на пляже

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отправилась на пляжный отдых и ей действительно есть чем похвастаться.

По информации Page Six , 54-летняя певица продемонстрировала свой потрясающий пресс в горячем бикини на Сент-Бартсе.

Лопес прогуливалась вдоль побережья Карибского моря, обернув нижнюю часть тела бледно-розовым полотенцем, дополнив ее соломенной шляпой от солнца и шикарными солнцезащитными очками известного бренда.

Делая шаги, Лопес, казалось, напевала песню. Возможно, она репетировала мелодии из своего будущего альбома и сопровождающего его музыкального фильма „This Is Me… Now“, сопутствующего проекта к ее пластинке 2002 года „This Is Me… then“.