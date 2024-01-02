ВИДЕО | Дмитрий Нагиев прервал молчание и обратился к поклонникам: „Ждите приказов“

Пошел уже третий год с тех пор, как Дмитрий Нагиев не появляется на наших телеэкранах. Он отказался от участия в развлекательных проектах, уступив свое место другим ведущим. Артист ограничил свое присутствие и в соцсетях — он редко выходит на связь со своими поклонниками и никак не комментирует своих решений, пишет Woman.

Однако 1 января актер решил сделать исключение из правил и выложил видео в блоге, сопроводив его странной надписью: „Долой головокружения от успехов. С Новым годом. Ждите приказов“.

„С Новым годом вас! С новым, добрым, мирным, красивым, сытным, справедливым, свободным, надежным. С Новым годом! Будем жить. Все будет хорошо“, — обратился к подписчикам актер с улыбкой на лице.

Поклонники пришли восторг от возвращения актера в соцсети. Меньше, чем за полчаса публикация собрала 26 тысяч лайков и сотни комментариев.

„Дмитрий, вы лучший. С Новым годом вас! Здоровья вам и счастья“, „Хочется видеть вас в ведущих. Это ваше. С Новым годом“, „Огромное, человеческое спасибо, за Ваши добрые, мудрые слова“, „Дмитрий съел салатик с чаем и пошел гулять с собакой. И я пойду“, „Ну если сам Дмитрий говорит что все хорошо, то тогда можно выдохнуть“, — обращаются поклонники к Нагиеву.

Напомним, еще в августе 2022 года стало известно о том, что Дмитрий принял решение покинуть музыкальный проект „Голос“, который у многих ассоциировался именно с Нагиевым. Представить музыкальную передачу без харизматичного ведущего поначалу было нереально, но его место все же заняла Яна Чурикова.

Руководство Первого канала сразу отметило, что это лишь временная пауза, Дмитрию нужно отдохнуть после 10 лет работы на проекте, однако за прошедшее время Нагиев ни разу не комментировал ни свой уход, ни возможное возвращение на телеканал.