02.01.2024, 18:30
ВИДЕО | В стихах и песнях: Вася Обломов и Дмитрий Назаров написали „письма“ Санта Клаусу и Деду Морозу
ФОТО: Youtube
Так совпало, что два российских артиста, уехавших во всех смыслах этих слов от греха подальше, практически одновременно выпустили видео с одной и той же идеей — обратиться с главному волшебнику зимы. Разве что не пришли к единому мнению, кто главнее.
О чём же просят волшебников уехавшие артисты? Разумеется, о мире и обо всём хорошем. Забавно, что с гитарой выступил Вася Обломов, а некоторые мотивы Булата Окудажавы звучат у Дмитрия Назарова.